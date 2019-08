Sele za výhru a do akce. Jak si Kerbr odbyl premiéru za Olomouc

Potetovaný zadák měl ještě podle plánu nabírat kondici za třetiligové béčko, avšak trenér Radoslav Látal se posily z Apollonu Limassol zeptal: „Věříš si už na Liberec?“

Bývalému hráči Liberce se rozzářily oči: „Samozřejmě že věřím!“

Tolik mu fotbal po operaci zad chyběl. „Trenér tam neměl koho dát a já chtěl po sedmi měsících konečně hrát.“

Do kabiny za porážku Liberce vypsal chutnou prémii – sele.

Oblékl dres s číslem 37 a šel na to.

Začal slibně.

V úvodu přesným centrem našel útočníka Yunise, který vystřihl pohotové nůžky, avšak mířil jen do gólmana.

V 18. minutě se postrkal s libereckým kapitánem Breitem, za což dostal žlutou kartu. Vadilo mu, že nenechal ošetřit zraněného spoluhráče Greššáka. „Nechtěl jsem, aby to bylo vyhecované, ale přímo před ním lehl náš hráč, zranil se, musel střídat, Radim to viděl, ale nechal pokračovat hru a mně ruply nervy. To je normální, trošku jsme se požďuchali, to k fotbalu patří. Po zápase jsme si podali ruce.“

Pak měl štěstí, když ho rychlík Malinský snadno obešel u praporku a po letmém kontaktu upadl. Kdyby sudí Houdek pískl faul, zřejmě by musel dát Kerbrovi za stažení druhou žlutou kartu. Ale hororový debut za Sigmu nenastal. Naopak.

Byl to jediný z devíti soubojů, který prohrál.

„Z pravé i levé strany byly problémy, protože Malinský, Pešek i Potočný jsou extrémně rychlí hráči, na to jsme si chtěli dát pozor,“ připustil Kerbr, že Liberec byl na úvod těžkou prověrkou. „Defenzivu mají také vynikající, minulou sezonu dostával Liberec málo gólů. Na tom jsme to měli postavené, když jsem tady ještě hrál. Teď mají vepředu Musu, to je hodně silový útočník, má výbornou hlavičku, umí dát gól. Mají skvěle poskládaný tým.“

Ve druhé půli si mohl Kerbr připsat dokonce i první trefu, jenže v čisté pozici nezvládl dorážku umístit lépe k tyči a gólman Nguyen se vytáhl. Potom druhým povedeným centrem našel hlavičku Yunise, jenž ale branku minul.

Celkem rozdal 35 přihrávek s úspěšností přes 70 procent.

Ještě deset procent mi chybí

A v 81. minutě zadýchanou posilu, která za měsíc oslaví třicetiny, Látal vystřídal za Texla. „Cítil jsem, že ještě deset procent mi chybí do stoprocentní kondice a herní praxe. Chodil jsem hrát za béčko. Trenér tam ale neměl koho dát,“ připomněl, že jeho start nebyl v plánu. „Neměl jsem ani hrát. Míša Vepřek se zranil ve čtvrtek, den před odjezdem, a my jsme se s trenéry jen bavili, že bych na zápas mohl jet, ale spíš na lavku.“ Po utkání si vyměnil dres s libereckým kumpánem Matějem Hybšem. „Psali jsme si už před zápasem. Jsme dobří kamarádi. Když jsem tady byl, dělali jsme spolu všechno.“

Kerbr v premiéře na známém místě obstál solidně. „Musím říct, že jsem čekal, že budu nervózní, ale nebyl jsem. Spíš jsem se těšil – na kluky, na zápas. Stadion v Liberci mám rád, lidi jsou tady super.“

Především cenné vítězství 1:0 se počítá. A sigmáci se tak mohou těšit na opečené sele. „Takže se docela finančně prohnu, ale zaplatím velice rád,“ ujistil.

V Liberci strávil Kerbr čtyři sezony, pak zamířil na první zahraniční štaci, jenže i kvůli operaci zad odehrál za kyperský Apollon pouze dva zápasy.

„Přesto to hodnotím jenom pozitivně,“ ohlíží se. „Všechno bylo na top úrovni, i po operaci pro mě dělali maximum, ale neudělal se titul a majitel se rozhodl, že obmění kádr. Přivedli snad dvanáct nových hráčů, osm odešlo. Byl jsem po operaci, nemohl jsem týmu hned pomoct, takže jsem to i čekal. Nejsem ukřivděný, je to spíš jen škoda. Se zády jsem měl problém delší dobu, a kdyby se vyřešil dřív, tak bych tam možná ještě zůstal.“

Teď se pokusí v klubu, v němž dělal první fotbalové krůčky a ve kterém je legendou jeho táta Milan, vrátit na úroveň, kdy patřil k nejlepším levým bekům ligy. „V Olomouci se nám líbí hodně. Domů to mám kousek – asi padesát minut do Bílovic, z kama pocházím. Manželka s dcerou jsou v Olomouci šťastné, já taky, užíváme si to.“

Jak moc, bude záležet i na tom, jestli se prosadí v konkurenci mazáka Vepřeka. „Keba je normální, rozumný chlap, naschvály nehrozí, přejeme si navzájem,“ chválí novice 34letý obránce. „Kdo z nás bude lepší, bude hrávat.“

Zanechat na Andrově stadionu podobnou stopu jako otec, který byl útočníkem, je pro Kerbra mladšího výzva. Pro začátek stačí, když záda vydrží.

Pak se bude zlepšovat.

Levý kraj defenzivy má Sigma zajištěný spolehlivou zkušeností.