KOMENTÁŘ: Poctivý fotbal podle legendy. Olomouc těžký start zvládla

Tři plusové body v tabulce fanoušky těší, byť mohlo být ještě lépe.

K remíze v Plzni i na Slavii chybělo málo. Třeba kdyby v Edenu v nastavení záložník Houska z penalty netrefil tyč. I tak Látalova éra započala slibně. Po vylosování ligy se musely na jeho vysokém čele přes hluboké vrásky orosit kapky potu.

Začátek v Plzni u vicemistra, pak doma Zlín, potom k nabušenému mistrovi na Slavii a po něm do nevyzpytatelného Liberce.

Třikrát venku...

Přiznejme si, že to zavánělo průšvihem. Vždyť začátek sezony bývá zásadní. Kolik jste věřili, že Sigma urve bodů? Tři, když se zadaří, tak čtyři? V nejhorším jeden?

6 bodů po čtyřech kolech získali v lize fotbalisté Olomouce. Vyhráli nad Zlínem a v Liberci, prohráli na Slavii a v Plzni.

Šest bodů Látalovi hoši berou.

„Hlavně kvůli těžkému úvodu jsou pro nás zlaté,“ oddechl si kouč. „Liga bude trvat ještě dlouho, právě proto je to pro nás povzbuzení a nabuzení mančaftu. Jsme za to velice rádi.“ Vítězství 1:0 nad Zlínem i v Liberci a také vyrovnané zápasy s aspiranty na titul naznačily, že směr, po kterém se modří pod slavným odchovancem vydávají, může být správný.

Hlavně nerezignovat na fotbal

Ne, neměla by to být v žádném případě rezignace na kombinační fotbal. Ostatně byla by škoda nenavázat na to dobré, co detailista Václav Jílek čtyři roky do mužstva pumpoval, než odešel do Sparty.

Ani to nejde smazat jen tak. Automatismy z technických sigmáků nedostanete jednoduše. Jílkův odkaz v nich naštěstí přežije. Někteří šikulové by těžko nesli, že mají ustoupit z technické hry. Mohlo by to nadělat víc škody než užitku.

Už to ale nebude dlouhé obehrávání po šestnáctku v házenkářském stylu. Je otázkou subjektivního vkusu, jaký fotbal se komu líbí víc. Látal chce víc vzruchu. Nenutí stopery k postupné rozehrávce za každou cenu. Zavání to průšvihem?

Pomoz si dlouhým míčem.

Avšak žádné fláknutí, cíleně do prostoru, kde můžeš odražený míč sebrat. Základem všeho je být v souboji včas. Dostupovat bleskově.

Na to je Látal pedant. Sám nebyl jako hráč jiný. Nenechal soupeře vydechnout. Naučit to olomoucké hračičky, o kterých se tvrdí, že nemají v sobě DNA válečníků?

Půjde to. Ostatně už za Jílka v minulé sezoně vyválčili zápasy se Slováckem nebo Baníkem. Pochopili, že není vždy čas na krásu. Pokud k poctivému fotbalu přidají nadstavbu, kterou umějí, budou dělat problémy komukoli v lize. Liberci se vyrovnali agresivitou a po mazané souhře Pilaře s Plškem udeřili. To byl fotbal v ryzí podobě. Geniální pas za obranu a pohotové zakončení z prvního doteku: ťuk, buch!

Zápas ale příliš koukatelný nebyl a ano, Olomouc měla velké štěstí, že domácí v závěru nevyrovnali, přestože se míč od břevna odrazil zřejmě za brankovou čáru.

Jinakost

Důležité ovšem bylo, že Hanáci v soubojích nezaostávali. „Neříkám, že jsme byli lepší, posledních pět minut prvního poločasu jsme prospali a Liberec se dostával do šancí. Ale to jsme přestáli. V kabině jsme si řekli, že musíme vydržet ve druhém poločase patnáct minut, že zápas bude vyhrocený, domácí do nás budou šlapat a do konce to bude o vyhrávání soubojů. Trošku se štěstím se nám to podařilo udržet,“ ulevil si Látal. Podobně jako doma se Zlínem, kdy sklidili jeho borci nadšený potlesk náročného olomouckého publika. Látala přivítala místní fotbalová veřejnost vřele. Že za Jílka nemohla přijít lepší náhrada. V Sigmě je uznávanou legendou, očekávání jsou tak velká.

Klub nemohl angažovat po Jílkovi odlišnějšího trenéra. Jiné povahy, jiné metody. Jílkovy nápadité tréninky s míčem hráče tuze bavily, pod Látalem při nabírání kondice zažili nepoznané kapky.

Co je lepší, nebo horší, nelze říct. Legendární trenér Karel Brückner tvrdil, že tréninky nejsou od toho, aby fotbalisty bavily. Ukážou až výsledky. A ty Látal měl v Trnavě i Gliwicích. Zatímco komunikativní Jílek, jenž fotbal profesionálně nehrál, puntičkářsky hráčům vysvětloval už jen detaily typu, do jaké nohy si mají přihrát a jak převzít míč, vznětlivější Látal zase čerpá z velikánské hráčské praxe.

Některé věci z knížek nevyčtete a Látal je dokáže hráčům předat lépe, neboť je stokrát zažil. V reprezentaci, s níž získal stříbro z mistrovství Evropy v roce 1996 v Anglii, nebo v bundesligovém Schalke, s nímž vyhrál Pohár UEFA.

Udělat si doma tvrz

Látal chce dát víc prostoru mladším hráčům, než tomu bylo za Jílka, avšak revoluci nechystá. Ponechal rozestavení 4-5-1, jež dokáže pružně měnit na 3-5-2 podobně jako Jílek. Ani sestavu nepřekopal. Klíčového defenzivního záložníka Kalvacha, jehož koupila Plzeň, nahradil zkušeným poctivcem Greššákem, kterého vedl v Trnavě. Jinak beze změny. Zraněného Zahradníčka zastoupil konečně zdravý Pilař, veterána v brance Buchtu kvůli zlomenému prstu Reichl. Dvěma čistými konty položil základ k šesti bodům.

Mladí si musí počkat obdobně jako za Jílka, který vytáhl Jemelku nebo Kalvacha. Například Zmrzlý nahradil naposledy v Liberci zraněného Greššáka už v 18. minutě a ukázal, že by to mohl být spíš další odchovanec, kdo nahradí Kalvacha. Ovšem je dobře, že to nemusí ukázat hned, že se může ve stínu zkušeného Greššáka ještě schovat.

Jeho čas přijde, o tom nepochybujte. V sobotu Sigma potřebuje doma porazit poslední Karvinou, aby si dobrý start nepokazila.

„Myslím si, že ty více produktivní zápasy nás teprve čekají,“ těší se Látal na o něco příjemnější los.

Netřeba dodávat, že nepodcení nikoho. Na to je ras. Navíc s týmem si předsevzal, že chce z Androva stadionu udělat nedobytnou tvrz.

Jako v ikonických časech trenérského vizionáře Karla Brücknera, jenž Radoslava L. s chutí stavěl na kraj zálohy.