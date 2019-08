Byl to gól! A jste si jistí? Olomouci pomohl k vítězství sporný moment

Už není čas na trpělivou kombinaci. Do konce utkání chybí čtyři minuty, plus nějaké nastavení. Obránce fotbalového Liberce Matěj Hybš zakroutí míč levačkou do pokutového území. Mezi váhající sigmáky Šimona Faltu a Jiřího Texla vletí jako uragán Jakub Pešek, propadnutý balon napálí pohotově z prvního doteku. Do břevna.

A pak? Bleskově se odrazí na brankovou čáru. Nebo za ni?

Liberečtí se dožadují gólu. Ač hlavní slovo má rozhodčí Houdek, v podobných situacích rozhoduje pomezní. Měl by mít nejlepší výhled.

„Jenže já hlídal ofsajdové postavení na úrovni malého vápna. Potřeboval bych být v úrovni brankové čáry,“ líčil Houdkův pomocník Hrabovský. „Z mého postavení jsem neviděl, že by míč přešel celým objemem brankovou čáru a to jsem řekl kolegovi.“

Ze záběru stanice O2 TV se však zdá, že míč za čárou nejspíš byl, jenže chybí průkaznější pohled. „Já to viděl dobře, spoluhráči taky. Jsem si jistý, že byl za čárou. Kdyby bylo na zápase video, je to gól. Přišli jsme o bod,“ zlobil se Pešek a připomněl, že není spravedlivé, že video je pouze na čtyřech z osmi utkání.

„Podle reakcí hráčů i opaření Olomouce všichni věděli, že gól padl. Pomezní ho vidět nemohl, protože se celou dobu věnoval naší lavičce, takže je jasné, že mu pak nestačily běžecké síly, aby byl ve správném postavení,“ rýpl si trenér Pavel Hoftych, který po upozornění Hrabovského dostal žlutou kartu stejně jako asistent Medynský.

Potíž je také v tom, že české lize kromě videa na každém zápase chybí i goal-line technology, která například v anglické Premier League spolehlivě odhaluje, zda míč byl za brankovou čárou celým objemem.

Nelze Hrabovskému příliš vyčítat, že doporučil gól neuznat. Musel se rozhodnout hned a nemůže dát na intuici nebo reakci hráčů.

„Já to neviděl, ale měli jsme štěstí,“ oddechl si olomoucký záložník Jakub Plšek, jehož povedená volej ve skluzu levačkou ze závěru první půle tak byla jedinou trefou urputného zápasu týmů, které z úvodních tří kol nasbíraly jen tři body. V sobotu si polepšili Hanáci.

V Liberci vyhráli na osmý pokus. „Už jsme to měli v hlavách,“ připustil Plšek. „Snad poprvé tady svítilo slunko a my to konečně zvládli.“ Plškův krásný gól v bitvě vynikal. Neviditelný křídelník Václav Pilař ho magickým pasem našel ve vápně za obranou. Sigma stvrdila lepší začátek. Hroťák Yunis se v úvodu blýskl akrobatickou střelou přes hlavu po centru posily Milana Kerbra, jenž si na půdě svého bývalého klubu odbyl premiéru za Olomouc po příchodu z Apollonu Limassol.

Ještě by v béčku doháněl manko po operaci zad, jenže ve čtvrtek si na tréninku levý bek Vepřek natáhl lýtkový sval. Kerbr spoluhráčům za skalp Slovanu vypsal jako odměnu sele a vyrazil do akce. Za strkanici s libereckým kapitánem Breitem dostal kartu. Vadilo mu, že nezakopl míč, když na hřišti ležel zraněný záložník Greššák. To byla pro Sigmu v 18. minutě další komplikace.

Ze sestavy vypadl kvůli bolavému kotníku útočník Nešpor, marodí i rychlý Zahradníček a zkušený gólman Buchta. Greššáka však dobře zastoupil odchovanec Zmrzlý. Novic Kerbr předvedl dva přesné centry, ve druhé půli ho v čisté šanci vychytal Nguyen, který si poradil i se štiplavou ránou Falty zpoza vápna.

V závěru však mohla Olomouc o cenné body přijít. Sporný moment.