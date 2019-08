Nervózní čekání na gól. Ale zůstávám pozitivní, tvrdí olomoucký Yunis

V hlavě už to mám, ale zůstávám pozitivní, říká Yunis Pět kol má liga za sebou. A olomoucký útočník číslo jedna Jakub Yunis se ne a ne trefit. Jednou chyběl kvůli červené kartě, ale to je vlastně spíš přitěžující okolnost. Polehčující? Šance si vytváří. Nehraje špatně. Ale proti Karviné mu ani pět střeleckých pozic nestačilo a Sigma doma po remíze 1:1 ztratila body. Jaká šance vás štve nejvíc?

Hlavně ta druhá mě mrzí. Věděl jsem, že David Houska bude dávat míč na přední tyč, odskočil jsem si od stopera a stačilo to jen trefit. Ale vůbec jsem to netrefil. Co bylo ještě špatně?

Věděli jsme, že přijede mužstvo, které minulý zápas se Slavií předvedlo bojovný výkon. Čekali jsme, že se budou prezentovat stejnou hrou. Myslím, že jsme na ně dobře vstoupili, vysoko jsme napadali, ke konci poločasu jsme dali gól, což bylo pro nás do šatny ideální. V kabině jsme si řekli, že zápas může rozhodnout druhá branka. Kdybychom ji přidali, dostaneme klid do noh a hrálo by se nám samozřejmě líp. To se nám nepovedlo a posledních dvacet minut Karviná zjednodušila hru a podařilo se jí dát gól. Bod je málo. Nebyl druhý poločas od Sigmy moc bojácný? Moc spoluhráčů vás vpředu nepodporovalo...

Máte pravdu. Nevím, čím to je. Vždycky když vedeme o gól, tak jako bychom se zatáhli, nejsme tolik aktivní a pak to vypadá tak, že jsme vlastně pod tlakem. Soupeř zjednoduší hru a z nákopu dostaneme zbytečný gól. Karviná působila ve druhé půli živěji. Nedocházely vám i síly?

To si nemyslím, bylo to průběhem hry, jak jsme se zbytečně zatáhli. Karviná hru zjednodušila a tím si vytvořila tlak. Máme sice sedm bodů, je to hezké, ale teď jsme měli bodovat za tři. Nenavázali jste na cenné vítězství z Liberce.

Málokdo čekal, že z Liberce přivezeme tři body, ale měli jsme je potvrdit doma. Už se vám dostává čekání na gól do hlavy?

Snažím se to nepřipouštět, ale čekání je dlouhé. V některých situacích jsem to řešil zbrkle – třetí šanci, když jsem rychle vystřelil, čekal jsem, že mám za sebou stopera. Věřím, že gól přijde už příští zápas. Zůstávám pozitivní. Ale zase jste proti Slavii i Plzni vybojoval týmu penaltu.

To je hezký, ale góly se ode mě čekají. Jsem tam od toho. Nejen vy. Konkurence v útoku se příchodem Tandira zvedla.

Vnímám to pozitivně. V každém klubu máte minimálně tři čtyři útočníky. Konkurence je dobrá, nutí vás se zlepšovat a makat dál.