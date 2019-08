Vzadu v pořádku, ale vpředu má Olomouc chaos. Co ukáže s Bohemians?

„To byla taková banální situace. Chtěli jsme Karvinou nalákat k rozehrávce, protože víme, že chodila do presinku, vytáhnout její hráče, pak to jednoduše kopnout, získat odražený míč a dohrát to přes kraje,“ vysvětluje Látal. „Falta měl na levé straně spoustu prostoru, mohl dohrát víc míčů lépe, nedovolil si jeden na jednoho. Na těchto situacích musíme pracovat.“

Pravda, sigmáci si po čtyřech letech pod Jílkem stále zvykají na jiný herní styl.

A zatímco dozadu to funguje, udrželi dvě čistá konta, v pěti zápasech inkasovali pět gólů a to hráli v Plzni či na Slavii, hra dopředu skřípe.

Místy připomíná spíš chaos. I proto z toho byla minule doma s poslední Karvinou jen plichta 1:1.

Čtyři góly – čili ani branka na zápas – nejsou dobrou vizitkou.

Vylepšit se ji pokusí Hanáci večer (19.30) na Bohemians, kteří mají o tři body méně a s devíti brankami nejhorší defenzivu v lize.

„Ale s Plzní nebo Mladou Boleslaví odehráli velice kvalitní utkání, ve kterých navíc nedostali branku,“ upozorní Látal. Jak chce udělat ze Sigmy nebezpečnější mančaft?

Hlavně po křídelních hráčích Šimonu Faltovi a Václavu Pilařovi vyžaduje víc odvahy, průniků, přesných centrů. Zkrátka přímočarost, místo obehrávání situací a trpělivého hledání skulinek.

Šimone, dovol si!

„Šimonovi říkám: Jsi rychlý hráč, umíš hrát jeden na jednoho, ale v zápase to neprodáš. Zbytečně kombinujeme dokola, místo toho, aby si dovolil jeden na jednoho, do zakončení a bylo,“ apeluje Látal. „Od 60. minuty jsme měli dva náznaky – Pilař prošel po pravé straně, mohl to lépe dohrát. Falta se zahnal do rohu. To jsou situace, kde se zápas lámal, mohli jsme ho rozhodnout. Věřím, že kdybychom dali na 2:0, zápas se zlomil.“

Bohemians - Olomouc Sledujte od 19.30 online.

Domácí ztráta s Karvinou po nepřesvědčivém výkonu částečně pokazila dojem z dobrého vstupu Olomouce do sezony. I tak, sedm bodů a deváté místo není špatná pozice do další práce. „Kdybyste mi to řekli na začátku, budu spokojený, ale teď jsem zklamaný. Nebo spíš nás to mrzí. Chtěli jsme devět bodů, mohli jsme se dotáhnout za Baník a v klidu jet na Bohemku,“ litoval Látal. „Domácí zápasy budeme muset zvládat. Soupeře tady přehrajeme, dostaneme se do tlaku, ale nejsme schopni rozhodnout dřív. Na tom ještě musíme pracovat.“

Utkání s Karvinou si důkladně s hráči rozebrali. „Pro nás škoda. Chtěli jsem zápas zvládnout za tři body a potvrdit vítězství v Liberci, ale nepodařilo se nám vstoupil do obou poločasů. Sice hosté šance neměli, ale přehrávali nás, byli silní na míči, my jsme se zbytečně zatáhli. Šance si nějaké vytváříme, jenže nejsme schopni je dohrát, abychom rozhodli dřív, to nás momentálně trápí,“ posteskl si Látal. „Ale nálada v kabině je dobrá, do Ďolíčku jedeme s odhodláním a se snahou odčinit, co jsme doma ztratili,“ dodal pro klubový web.

Doufá, že čekání na gól ukončí útočník Yunis. Nejlepším střelcem týmu je se dvěma zásahy záložník Plšek. Také už vyhlíží křídla Zahradníčka s Hálou, kteří se po zranění zapojili do tréninku.

S Bohemkou očekává znovu fyzicky náročné utkání. „Jsou na tom velmi dobře kondičně. Mají rychlostně vybavené hráče, jsou nepříjemní, chodí do presinku. Je potřeba se na ně připravit především po rychlostní a soubojové stránce. Navíc doma jsou opravdu silní,“ varuje Látal, jenž v Trnavě vedl záložníka klokanů Jakuba Radu. „Kubu znám moc dobře, je to šikovný hráč. I když se zatím v základu Bohemky příliš neobjevuje. Znám i Kamila Vacka, který také hraje výborně. Středová řada jim opravdu šlape.“

