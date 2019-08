Dříve chlouba, teď slabina. Olomouci chybí křídla a Látal má svázané ruce

Počkat, trenér fotbalové Olomouce závidí trenérovi poslední Karviné sílu lavičky? Jako vážně?

Možná to zní nepatřičně, ale v úvodu sezony má Látal svázané ruce, a domácí zápas s Karvinou, kterou náhradníci táhli za překvapivým vyrovnáním na 1:1, to odhalil.

Na lavičce měl pravého obránce, svého syna Radka, středopolaře Texla, defenzivního záložníka Zmrzlého, útočníky Nešpora a Tandira, stopera Štěrbu a brankáře Mandouse. Ale křídelního hráče? Ani jednoho. Přitom křídla bývají vzhledem k náročnému způsobu hry a počtu sprintů nejdříve střídána. Avšak Šimon Falta vlevo i Václav Pilař vpravo nemají od začátku sezony záskok. Jak to?

Vždyť krajní záložníci, to byla olomoucká chlouba. I Látal po příchodu do Olomouce prohlásil: „Kraje máme jedny z nejlepší v lize, máme tam velkou konkurenci.“ Jak vidno, tak velkou zase ne.

Kvůli zranění především. Tomáš Zahradníček se zranil před sezonou a Martin Hála chybí po operaci kolena dlouhodobě, ale oba se už zapojují do tréninku. Sigma navíc nenabídla smlouvu živelnému Milanu Lalkovičovi, který zamířil do Ostravy, a už dříve uvolnila neproduktivního Bidjeho Manziu do Opavy.

Ještě štěstí, že věčný marod Pilař se dal do pořádku. Na křídle může zaskočit i Jiří Texl, i když...

„Nechci shazovat hráče, máme tam Jirku Texla, který je ale spíš do kombinace,“ postrádá u něj Látal patřičnou tahovost.

Čekání na marody

S Karvinou nemohl zápas, který sigmáci ztráceli bojácnou hrou ve druhé půli, tolik ovlivnit – na rozdíl kolegy Straky – střídáním také z jiného důvodů: krajní obránci Milan Kerbr s Martinem Sladkým hráli, ač nejsou ve stoprocentní kondici.

Kerbr po operaci zad ještě dohání fyzičku, Sladkého zase z utkání v Liberci limitovalo koleno. Látal to riskl, nasadil oba (i proto, že má zraněného levého beka Vepřeka), avšak do poslední chvíle čekal, jestli a kolik vydrží. Kerbr zvládl celý mač, Sladkého stáhl v 74. minutě ještě za vedení 1:0.

„Musím říct, že Karviná dobře vystřídala, přišli rychlí hráči, kteří to oživili. My jsme měli problémy na pravé straně se Sladkým celý zápas. Čekali jsme do poslední chvíle, potom Kuba Yunis už nemohl, měli jsme to se střídáním těžké,“ zoufal si Látal, jenž Yunise po hodině nahradil Nešporem.

A pak vyčkával, zda si krajní beci neřeknou o střídání. „Střed hřiště nám odešel, neříkám, že Plšek neběhal, ale už toho měl plné zuby. Těžko jsme hledali hráče, který by to oživil. Čekali jsme, jak vydrží Milan Kerbr, protože se do toho teprve po zranění dostává, a nechtěli jsem v 75. minutě riskovat.“

Na pozápasové tiskové konferenci odmítl Sladkého zranění rozebírat: „Nebudu řešit jeho problémy tady. Ale momentálně ho trošku trápí koleno, je to na něm vidět. Rozhodli jsme se ho tam dát, jde to i na náš vrub. Buď je do zápasu připravený, nebo není. Nechci jeho výkon omlouvat, ale je pravda, že celý týden s námi netrénoval.“

Látal už vyhlíží návrat pravého křídelníka Zahradníčka. I Hála hrává spíš zprava, křídla však často rotují a Pilařovi více vyhovuje levá strana. Možností každopádně Látalovi brzy přibude. „Pomůže nám Zahradníček, až se uzdraví. Je rychlý, dynamický. Chyběl nám. Už s námi začal trénovat Hála. Na tyhle hráče čekám, konkurence bude větší. Je to další dynamický hráč na pravou stranu. Věřím, že po pauze všichni naskočí a už to bude lepší.“

Herní kondici rovněž dohání útočná posila Tandir. „Dostáváme ho do kupy, konkurence se zvětší a potom už bude možno hráče oživit nebo se sestavou pohnout,“ vyhlíží Látal. Už v sobotu na Bohemians by se mu mohly ruce aspoň částečně rozvázat. „Nic, jedeme dál. Máme sedm bodů, chtěli jsme víc, ale zase vstup není tak hrozný. Máme plus jeden bod. A jedeme bojovat na Bohemku,“ velí.