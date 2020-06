Startuje nadstavba. Slavia zase na Baníku, Sparta s Libercem a Plzeň s Jabloncem

Po třiceti kolech neskončila soutěž podruhé v historii. Dospěla k Finále Fortuna ligy, jak zní oficiální název pro nadstavbu.

Ještě jedenačtyřicet zápasů, hraje se až do neděle 19. července.

Hráči, trenéři a jejich realizační týmy i další pracovníci klubů mají za sebou třetí plošné testy na koronavirus. Do hlediště už mohou fanoušci, byť ne všichni, kteří by chtěli.

Tabulka se rozdělila na tři části, z nichž každá si hraje vlastní soutěž. A na závěr se skupiny ještě prolnou.

Termínová listina Finále Fortuna ligy pro sezonu 2019/2020.

Skupina o titul Slavia, Plzeň, Sparta, Jablonec, Liberec, Ostrava

Každý s každým jednokolově. Slavia, Plzeň a Sparta mají výhodu tří zápasů doma. Hraje se o titul i účast v evropských pohárech.

Vzhledem k bodovým rozdílům se o první místo perou jen Slavia s Plzní.

Obě mužstva mají jistotu, že neskončí hůř než na druhém místě. V srpnu a v září budou hrát o Ligu mistrů.

A teď jim jde především o to, do které fáze kvalifikace vstoupí. Šampion má obrovskou výhodu: jistou účast ve 3. předkole, pravděpodobně však půjde rovnou až do závěrečného play off jako v aktuální sezoně. Druhý v pořadí musí začít už ve druhém předkole, které se stejně jako třetí hraje jen na jedno utkání bez odvety.

Pokud Slavia vyhraje první dvě utkání nadstavby v Ostravě a právě proti Plzni, je hotovo a ve středu 24. června oslaví titul. Plzeň nesmí zaváhat, potřebuje nutně vyhrát na Slavii a zároveň doufá, že soupeř ještě dvakrát ztratí. Rozdíl mezi oběma adepty na titul je šestibodový.

„Loni jsme byli v podobné situaci, také jsme jeli na první zápas ven. Jsme pět kol před koncem cíle, který naháníme celou sezonu. Těšíme se hodně,“ říká slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Jablonec, Liberec a Baník budou nahánět třetí Spartu, přičemž ta všechny soupeře hostí doma. Třetí příčka dává jistotu 2. předkola Evropské ligy. Spartu a Liberec čeká 1. července finále poháru, jehož vítěz si zajistí účast v 3. předkole Evropské ligy.

Poslední pohárový zástupce vzejde z kvalifikačního utkání, v němž na sebe narazí čtvrtý nebo pátý v pořadí (záleží, které místo obsadí vítěz poháru) a nejlepší tým prostřední skupiny.

Skupina o Evropu České Budějovice, Bohemians, Slovácko, Mladá Boleslav

Hraje se vyřazovacím způsobem na dvě utkání doma venku. Budějovický nováček vyzve Mladou Boleslav, Bohemians se střetnou se Slováckem. Výhodu domácího prostředí v odvetě mají lépe postavené celky po základní části České Budějovice a Bohemians, kteří jsou také favoritem bojů.

„Tohle bude nyní úplně nová soutěž. Základní část ligy je pryč a nyní se bude hrát na dva vzájemné zápasy, které mohou dopadnout úplně jinak než by se vzhledem k aktuální formě v dlouhodobé soutěži dalo očekávat. Do dalšího kola postoupí ten, kdo bude mít větší vůli a větší odhodlání,“ zdůraznil budějovický trenér David Horejš.

Lepší ze semifinále nastoupí proti sobě rovněž na dvě utkání. Vítěz pak vyzve na jeden kvalifikační zápas čtvrtého nebo pátého z elitní skupiny. Hraje se na hřišti týmu ze skupiny o titul.

Skupina o záchranu Olomouc, Teplice, Zlín, Karviná, Opava, Příbram

Každý s každým jednokolově. Olomouc, Teplice a Zlín mají výhodu tří zápasů doma.

„Tři zápasy doma bude možná ten rozhodující faktor,“ podotkl zlínský trenér Bohumil Páník.

Poslední sestupuje do druhé ligy, patnáctý a čtrnáctý tým jde do baráže proti druhému, resp. třetímu celku druhé ligy. Baráž se hraje na dvě utkání doma a venku, výhodu domácí odvety má čtrnáctý celek první ligy a druhý celek druhé ligy.

Všechna kola skupiny o záchranu mají jednotný čas výkopu, úvodní dějství v sobotu od 15.30 také nadstavbu otevře. Pak se hrají dvě utkání skupiny o titul, v neděli jsou na programu úvodní semifinále skupiny o Evropu a třetí duel 1. kola skupiny o titul.

Sparta (po základní části 3.) - Liberec (5.) sobota 17.30, zápasy v základní části 1:3 a 0:2 Předpokládané sestavy, Sparta: Heča - Sáček, Štetina, Hancko, Frýdek - Vindheim, Kanga, Krejčí, Dočkal, Hložek - Kozák.

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Malinský, Alibekov, Hromada, Mara, Pešek - Baluta.

Sparta má formu, vyhrála pět ligových zápasů za sebou a k tomu ve středu porazila i Plzeň v semifinále poháru. Liberec hrál rovněž pohár a uspěl v Olomouci. Oba sobotní soupeři se tak střetnou znovu za dva týdny ve finále Mol Cupu.

„Je to všechno veselejší. Ale dál musíme pracovat s pokorou,“ upozornil sparťanský asistent Michal Šmarda.

Liberci se na Spartu v letošním ročníku dařilo, vyhrál obě utkání a záložník Malinský dal celkem čtyři góly.

Baník Ostrava (6.) - Slavia (1.) sobota 20.00, zápasy v základní části 0:4 a 2:2 Předpokládané sestavy, Ostrava: Laštůvka - Pokorný, Svozil, Stronati - Reiter, Jánoš, Jirásek, Fleišman - Potočný, Šašinka, Kuzmanovič.

Slavia: Kolář - Coufal, Takács, Zima, Bořil - Ševčík, Traoré - Masopust, Stanciu, Provod - Tecl.

Před devíti dny skončil vzájemný duel remízou 2:2, když Slavia v 94. minutě šla do vedení. Ale Baník stihl ještě srovnat. Souboj provázely emoce, sudí Berka rozdal dvanáct žlutých karet a dvě červené.

Vyhecované to bude zase, ale neočekává se, že Slavia podruhé za sebou v Ostravě ztratí. Zvlášť když tam na podzim prohrála v poháru.

„Věřím, že se poučíme z chyb, které jsme tam udělali. Baník dobře bránil, moc nás do šancí nepouštěl a byl nebezpečný při standardkách,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Nejistý je start stopera Kúdely, který nedohrál poslední zápas proti Zlínu.

„Čekám znovu velice náročný zápas. Ale věřím, že ta čerstvá zkušenost spojená s vědomím toho, že se s nimi dá hrát, nám znovu pomůže, abychom jim ten zápas udělali těžký,” řekl trenér Luboš Kozel.



Plzeň (2.) - Jablonec (4.) neděle 19.00, zápasy v základní části 3:2 a 2:1 Předpokládané sestavy, Plzeň: Hruška - Havel, Pernica (Hejda), Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Kayamba, Beauguel, Kopic.

Jablonec: Hrubý - Holík, Jeřábek, Plechatý, Krob - Považanec - Pleštil, Kratochvíl, Pilík, Sýkora - Doležal.

Plzeň ve středu v semifinále poháru zažila nepoznané: prohrála pod trenérem Adriánem Guľou, který k týmu přišel v lednu.

Jablonec vyhrál jediný z posledních pěti venkovních ligových zápasů.

1. FC Slovácko (9.) - Bohemians Praha 1905 (8.) neděle 15.00, zápasy v základní části 0:0 a 1:2 Předpokládané sestavy, Slovácko: Porcal - Juroška, Daníček, Kadlec, Divíšek - Sadílek, Havlík - Kalabiška, Dvořák, Navrátil - Zajíc.

Bohemians: Valeš - Bartek, Köstl, Hůlka, Schumacher - Vacek, Jindřišek, Ljovin, Hronek, Vodháněl - Pulkrab.

Je to devět dnů, kdy v 29. kole základní části Bohemians na Slovácku zvítězili 2:1. Pomohl jim k tomu skvělý začátek i exces hříšníka Petržely, který dal Vodhánělovi loktem do obličeje a byl vyloučený. Dostal trest na tři utkání, takže v obou semifinálových duelech skupiny o Evropu proti Bohemians hrát nesmí.

Bohemians vyhráli šest z posledních sedmi kol, podlehli jen Spartě.

Mladá Boleslav (10.) - Dynamo České Budějovice (7.) neděle 17.00, zápasy v základní části 4:2 a 0:3. Předpokládané sestavy, M. Boleslav: Stejskal - Křapka, Pudil, Jakub Klíma, Zelený - Hubínek, Túlio - Douděra, Budínský, Fulnek - Jiří Klíma.

Č. Budějovice: Sušak - Čolič, Havel, Sivok, Kopečný - Čavoš, Kulhánek - Šulc, Javorek, Mršič - Schranz.

Mladé Boleslavi, která v minulém ročníku skupinu o Evropu vyhrála, se jaro nepovedlo, zvítězila jen v jediném zápase a to 9. března v Ostravě.

„Šest zápasů se nám nepovedlo, ale teď je tady nová soutěž. A do ní chceme vstoupit vítězně,“ řekl boleslavský trenér Jozef Weber.

Budějovice v minulém kole prohrály v Opavě, venku se jim v poslední době vůbec nedařilo. Chybět jim bude zraněný brankář Drobný, středopolař Havelka i útočník Ledecký. Všechno důležití hráči a opory.

„Do prvního utkání jdeme s tím, abychom uhráli pro odvetu co nejlepší výsledek. Dá se předpokládat, že ty zápasy budou velice vyrovnané, budou rozhodovat maličkosti. Klukům říkáme, že po třiceti kolech jsme dosáhli dílčího úspěchu, ale že stále ještě není konec. Teď se ukáže vůle hráčů,“ říká budějovický trenér David Horejš.

Příbram (16.) - Olomouc (11.) sobota 15.30, zápasy v základní části 0:0 a 2:1 Předpokládané sestavy, Příbram: Melichar - Kvída, Kleščík, Dramé, Cmiljanovič - Tregler, Soldát - Antwi, Zorvan, Nový - Polidar.

Olomouc: Mandous - Radek Látal, Beneš, Jemelka, Vepřek - Breite - Zahradníček, Chytil, Houska, Falta - Juliš.

Příbram na Olomouc umí, prohrála jediný z posledních osmi vzájemných ligových zápasů. Nedávný duel v Olomouci byl pro ni prvním vítězstvím od loňského srpna. A také první úspěch nového trenéra Pavla Horvátha.

Příbram je poslední v tabulce, Olomouc zase prožívá obrovské zklamání. Na poslední chvíli vypadla z elitní desítky a ve středu nezvládla ani semifinále poháru.

„Prožili jsme obrovské zklamání. Co se týče další fáze sezony, na baráž máme deset bodů, takže hráči by neměli být pod stresem,“ poznamenal olomoucký kouč Radoslav Látal.

Teplice (12.) - Karviná (14.) sobota 15.30, zápasy v základní části 0:0 a 0:3 Předpokládané sestavy, Teplice: Grigar - Nazarov, Čmovš, Mareček - Vondrášek, Kučera, Trubač, Žitný, Moulis - J. Mareš, Řezníček.

Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Rundič, Čonka - Smrž, Hanousek, Qose - Ba Loua, Lingr, Taiwo.

Karviná nezvládla období po koronavirové přestávce, po obnovení sezony v šesti zápasech nevyhrála a je na barážové příčce.

Když vyhrají Teplice, zvýší na soupeře náskok na osm bodů a takřka jistě budou zachráněny. Jejich útočník Řezníček dal v posledních sedmi zápasech šest branek.

Zlín (13.) - Opava (15.) sobota 15.30, zápasy v základní části 3:0 a 2:0 Předpokládané sestavy, Zlín: Dostál - Matejov, Buchta, Simerský, Bartošák - Džafič, Hlinka, Jiráček, Čanturišvili - Poznar, Janetzký.

Opava: Fendrich - Hrabina, Hnaníček, Schaffartzik, Žídek, Helešic - Souček, Zavadil, Řezníček - Dordič - Juřena.

Když Opava předloni postoupila mezi elitu, se Zlínem od té doby všechna čtyři utkání prohrála. Naposledy při premiéře nového trenéra Radoslava Kováče porazila Budějovice.

„My jsme Opavu studovali a jsou tam určitě změny. Hlavně v organizaci hry, kdy přešli na tři stopery. Mají mezi těmi stopery obrovsky zkušené hráče,“ řekl zlínský trenér Bohumil Páník.

„Ve hře je do konce sezony ještě patnáct bodů. Půjdeme postupně a uvidíme, na co to bude stačit. Pokusíme se hráče namotivovat tak, aby zápasy odehráli v podobném duchu jako ten poslední. Hlavně jde o sebevědomí. Vím, že to lítá nahoru dolů,“ říká opavský kouč Radoslav Kováč.