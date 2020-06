Další posun pro fotbal, od pondělí smí na některé stadiony až pět tisíc lidí

Novinku na vládní konferenci oznámili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a epidemiolog Rastislav Maďar, jenž vede pracovní skupinu pro řízení uvolňování karanténních opatření.

I po dvojnásobném navýšení aktuální kvóty nicméně platí stávající pravidla, pro týmy s menšími stadiony se čili téměř nic nemění. Uvolnění opatření pomůže celkům s velkou kapacitou hlediště: Spartě, Slavii, Teplicím, Baníku Ostrava...

Stadiony totiž stále musejí mít stavebně oddělené sektory s maximální kapacitou 1000 lidí a vlastním vstupem zvenčí. Mezi jednotlivými sektory je zakázáno přecházet.

Fanoušci na tribunách smí nadále sedět pouze v každé druhé řadě a minimálně ob sedadlo. Kapacitu je tak zatím možné naplnit maximálně ze čtvrtiny, od 1. září by to však podle Maďara mohl být dvojnásobek, pokud se situace v zemi bude vyvíjet dobře. Toto opatření by platilo například i pro hokejové arény.

