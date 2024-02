Macíka trefil míč do hlavy při rozcvičce, otřesený odchytal ještě poločas

Poločas odchytal bez zjevných potíží, udržel čisté konto, ale do druhé půle domácího utkání s Hradcem Králové otřesený brankář fotbalové Olomouce Matúš Macík nenastoupil. Odjel do nemocnice, kde vyšetření nepotvrdila otřes mozku. Zranění si nešťastně přivodil už na předzápasové rozcvičce, kdy jej balon odražený od tyče trefil do hlavy. „Kluci říkali, že dostal těžký direkt,“ vysvětloval překvapivé střídání trenér Sigmy Václav Jílek.