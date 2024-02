Druhý záskok v olomoucké bráně Stoppenovi nevyšel: Nebyl to extra výkon

Ne že by za góly mohl, to ani v nejmenším. Proti ráně Bílka, kterou srazil do druhého koutu brány obránce Novák, se mohl jen ohlédnout. Podobně v závěru, když z brejku utáhl míč k tyči Jásir. Nepůsobil však jistě při centrech. Už ve třetí minutě jej při dalekonosném lobu Kričfalušiho zachránilo břevno. Špatně si postavil zeď, to mu zase pomohla tyč. Riskantní rozehrávkou na stopera Beneše se namotal k jeho vyloučení.

„Byli jsme minimálně vyrovnaným soupeřem ze začátku druhého poločasu, pak to rozhodla červená karta. Asi na ní budu mít podíl,“ přemítal. „Byli jsme v přesile, byla to situace, ze které se dalo vyjet konstruktivně. Je třeba se z toho poučit.“ Byť zkušený Beneš měl situaci pod tlakem zvládnout, i olomoucký trenér Václav Jílek tentokrát Stoppena za kurážnou přihrávku nepochválil, jakkoli ji vyžaduje: „Měli jsme to v součinnosti s gólmanem řešit jinak.“

Stoppen v lize odchytal šesté utkání, patří k velkým nadějím Sigmy.

„Jsem za každý start rád, člověka zviditelňuje, dostává vás do povědomí, do ligového kolotoče,“ povídá vděčně. Macík dostal na rozcvičce před zápasem s Hradcem direkt míčem do hlavy, Stoppen byl logickou volbou, už v přípravě vypadal dobře.

„Byl jsem při tom, když se Matúš zranil. Počítal jsem s tím, že by ta možnost mohla být, že nastoupím,“ podotkl. „Byl to těžký zápas, Teplice mají hodně nepříjemné standardní situace, kopou je dobře, mají vysoké hráče, blokují nás, těžko se mi do toho jako gólmanovi dostává,“ připustil. Absenci Macíka díky Stoppenovi nepovažuje Jílek za citelnou.

Teplice, 21.02. 2024, FK Teplice - Sigma Olomouc, 1. fotbalová liga. Olomoucký brankář Tadeáš Stoppen zasahuje.

„Není to zásadní komplikace, oba ukazovali dobrou výkonnost v přípravě, Máca také v prvním zápase v Liberci a Stopi s Hradcem. Nebyla obava, že by to neměl zvládnout,“ řekl. „Ale je pořád potřeba brát v potaz, že je to mladý gólman, a hlavně neměl v poslední době takové zápasové vytížení, takže jistota při centrovaných míčích chyběla, některé věci bych mu vyčetl, ale těžko mohl s góly něco dělat.“

I proto je možné, že branku sigmáků, kteří na jaře ještě neskórovali, bude hájit také v neděli na půdě posledních Českých Budějovic.