Olomouci chybí ostré kraje, tuší trenér Jílek. I proto se střelec Juliš zadrhl

Levák Ondřej Zmrzlý, který si na podzim připsal tři góly a pět asistencí, přestoupil do Slavie. Pravák Juraj Chvátal (2+3) laboruje s nataženým lýtkovým svalem.

Oba chybí víc, než je záhodno.

Trenér Václav Jílek před startem jara věřil, že místo Zmrzlého čapne pětadvacetiletý čekatel Jiří Sláma. Sice ne tolik dynamický, zato s výbornou kopací technikou.

Jenže už po nepovedeném výkonu v Liberci, kde se Sláma podepsal pod obdržený gól, jej posadil na lavičku a doleva přesunul stopera Nováka.

Chvátala se pokouší nahradit pracant Vojtěch Křišťál, leč jeho přidaná hodnota dopředu je zatím nulová – a to je zkrátka potíž nejen pro Juliše. Bývalý bek Jihlavy bude ještě potřebovat hodně vybrousit.

„Nechci v tom hledat alibi, jsou tady další hráči, kteří by to měli plnohodnotně zvládnout. Nikdy to není o deseti lidech. Faktem je, že Ondru Zmrzlého a Juraje Chvátala nahrazujeme těžko,“ připouští Jílek. „Ostré kraje, které ve variabilitě a invenci dokážou udělat překvapivé řešení, nám chybí.“

Chvátal by teoreticky mohl naskočit v neděli v Českých Budějovicích, případně v dalším kole. Na marodce zůstává se zády Antonín Růsek, klíčový muž ofenzivy. Měsíc ještě bude po artroskopii kolena scházet běhavý křídelník Jan Navrátil.

„Jsou to dynamičtí nepříjemní hráči s kvalitou nahoru a plnohodnotně se nám je nedaří nahradit. Nicméně musíme najít další možnosti,“ úkoluje se Jílek.

Singhateh na hrot místo Juliše?

A to i na hrotu. Možná by Julišovi prospělo, pokud by šel do utkání z lavičky. „I z hlediska konkurence je dobré, že máte větší variabilitu. Nevztahoval bych to ale na Lukáše Juliše. Je třeba, aby se přidali další – Honza Vodháněl, Filip Zorvan. Nemůže to stát brankově na jednom hráči,“ zdůraznil Jílek.

„Musíme se dostávat do koncovky ve větším počtu a hrát s větší odvahou a sebevědomím. Bez toho nemůžete uspět na jakékoli úrovni, natož ligové. To budeme hráčům vštěpovat do hlavy a věřím, že hned v následujícím utkání to přetavíme.“ Na hrot může vytáhnout univerzála Singhateha, moc dalších možností nemá.

Se zuby laboroval útočník Fiala, potíže měl v týdnu i Moses. „Když se podíváme na útočníky Teplic, tak Gning i Fila uhrávali těžké balony. Pak přišel Jásir a také ho bylo plné hřiště, v tom měl soupeř větší variabilitu,“ posteskl si Jílek po prohře 0:2.

„Když se Singhateh posunul do hrotové pozice, tak byl hodně nebezpečný. Dostal se tam individuálně, ale selhal v koncovce.“

Na Andrově stadionu si teď opakují, že přeci není možné, aby úplně zapomněli hrát fotbal. Potřebují se chytit vydřeným zápasem, ukopat to, zvednout si sebevědomí.

Šestá Sigma ve třech jarních kolech uhrála jediný bod za domácí plichtu s Hradcem, na výhru čeká už pět zápasů. Poslední Budějovice mohou být ideálním soupeřem na chycení. Anebo taky ne, jak se přesvědčil nedávno Baník.

Kvůli vyloučení bude Hanákům chybět stoper Vít Beneš. Tlak na Jílka roste, pohárové cíle však navzdory špatném jarnímu startu ztracené nejsou. „Zabývám se věcmi, které můžu ovlivnit – jak působit na hráče a přenést to na hřiště,“ nestrachuje se Jílek o místo. To ostatně k ničemu není.