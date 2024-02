V Budějovicích bez sebevědomí a nápadů. Olomouc nevzbudily ani změny v sestavě

Jenže na hřišti to vypadalo zcela naopak. Sigma přijela na půdu Českých Budějovic bez sebevědomí a nápadu. V rozehrávce často kazila a předfinální fáze jí nevycházela.

Výsledkem je tak další jarní fiasko. Hanáci ve nedělním 22. kole Fortuna:ligy podlehli Dynamu 1:2.

„K tomuhle zápasu jsme se upínali. Cítili jsme, že to může být zlomový moment. Zvládnout ho by nám hodně pomohlo,“ nezakrýval trenér Olomouce Václav Jílek. Jeho hoši tak v jarní části ještě nevyhráli. Na vítězství čekají už šest ligových zápasů. „Působí to hlavně na hráče. Musíme se od toho oprostit,“ tuší Jílek.

Po třech nevýrazných výkonech udělal kouč v základní sestavě několik změn. Vůbec poprvé v základní jedenáctce nastoupil wingback Uriča, druhý ligový start v aktuální sezoně zapsal středopolař Spáčil na úkor mazáka Pospíšila. Šutér Juliš zůstal také na lavičce.

Ale tyhle tahy nevyšly. Spáčil kazil centry, kdežto Pospíšil, který se do hry dostal až v 68. minutě, ukázal, že musí hrávat víc.

„Udělali jsme určité změny. Po špatných výsledcích jsme do toho šáhli. Slibovali jsme si hlavně větší změnu v nasazení, nastavení a agresivitě,“přiblížil Jílek.

Pospíšilovi vyčítá špatnou pohybovou aktivitu při bránění, ale olomoucký odchovanec opět dokázal, v čem jsou jeho přednosti. Nejprve precizním pasem našel Vodháněla, jehož hlavička sice byla gólová, ale z ofsajdu.

Pět minut před koncem milimetrovou šajtlí zase oslovil obránce Nováka, který tváří v tvář budějovickému gólmanovi nezaváhal.

Zlepšení? Cítil jsem větší energii

Sigma už v té době hrála proti deseti, když se po druhé žluté kartě nechal vyloučit domácí Králik. „Ale ten gól neřešil už vůbec nic. My potřebujeme, abychom už urvali nějaké vítězství, abychom se nakopli,“ ví kapitán Sigmy Radim Breite.

Malinkým zadostiučiněním může být alespoň fakt, že Sigma po třech zápasech konečně skórovala. „Malá útěcha,“ poznamenal Jílek. „Týmu nemůžu upřít snahu, ale pokud chceme vyhrávat, musíme mít ještě větší impulz. Čekám to hlavně od zkušenějších hráčů.“ Kromě nevydařené výstavby do útoku se v neděli Olomoučané prezentovali také slabým důrazem v defenzivní činnosti.

Českobudějovický brankář Dávid Šípoš sbírá míč v utkání proti Olomouci.

Při gólu na 0:1 z kopačky Králika se obránce Pokorný nechal školácky předskočit domácím Čermákem, po druhém gólu zase nemůže mít čisté svědomí Jiří Sláma.

Vybavíte si gól libereckého Pennera z prvního jarního kola? Sláma před ním couval a couval a couval, až Penner napřáhl zpoza šestnáctky a trefil přímo za háčky. A včera ta samá chyba. Tentokráte Sláma svojí pasivitou dopřál přespříliš prostoru bývalému sigmákovi Sladkému, který nadýchaným centrem přesně našel hlavu Ondráška – 2:0.

A byť má Sláma vytříbenou kopací techniku, zatím příliš nedokazuje, že by měl být adekvátní náhradou za Ondřeje Zmrzlého, který v zimě zamířil do Slavie.

„Byl to bojovný zápas, ale rozhodlo se ve vápně. Dostali jsme tam dva góly, pak už bylo pozdě na to, abychom vyrovnali,“ cítil Breite. „Rozhodl důraz v naší obranné šestnáctce. Byly to jednoduché situace, dlouho signalizované. Náš cíl byl jednoznačně dát první gól a ujmout se vedení, tohle byla komplikace,“ souhlasil Jílek.

Na otázku, zda by přeci jen našel nějaká pozitiva oproti minulým zápasům, odpověděl: „Cítil jsem větší energii týmu. Pokud pominu prvních patnáct minut. Tam jsme byli jasně horší, začátek jsme nechytli.“

Sigmu čeká příští sobotu (15.00) domácí zápas s Bohemians. A teď už půjde doopravdy o hodně.

Budějovičtí se díky třem bodům odlepili ze dna tabulky. „Už se tam nikdy nechceme vrátit,“ zdůraznil budějovický asistent trenéra Jiří Kladrubský. A v nadsázce řečeno, kdo ví, zda by Sigma neměla podobné starosti, kdyby neměla v zádech povedený podzim. Chvílemi to totiž působí, jako by na Hané zapomněli, co umějí a co předváděli.