Poháry? Sigma je v bryndě. Necítím se v ohrožení, říká trenér Jílek

V zimní pauze prodala Olomouc do Slavie produktivního beka Ondřeje Zmrzlého za milion eur.

Na hostování přivedla ze Slavie útočníka Singhateha a sympaticky z pátého místa bez vytáček vyhlásila: Musíme se porvat o Evropu!

Jenže ona se nerve, to je ta potíž. Taky nedává góly; na jaře ve třech zápasech nic a nepomohl včera v Teplicích v dohrávce odloženého utkání ani Ventúra, jehož poprvé trenér Václav Jílek postavil v jarní části do základní jedenáctky. Ta je z formy, hráč vedle hráče. Jen obránce Filip Novák zase ukázal kvalitní výkon.

Logicky to stačit nemohlo.

Teplice – Olomouc 2:0.

351 minut bez gólu, fotbalové prázdnoty, jež požírá hlavně střelce Lukáše Juliše. Jílek ho nemá ani kým nahradit, nadějného Fialu nepustil do akce zánět zubu.

Skepse Hanáků po mdlých výkonech s Libercem (0:2) a Hradcem Králové (0:0) tentokrát nemusela být tak velká, neboť si modří vytvořili čtyři dobré příležitost, což je o dvě více než za předešlé dva zápasy dohromady.

Leč Novák trefil zblízka nohu brankáře Richarda Ludhy, který stejně jako olomoucký Tadeáš Stoppen nahradil zraněnou jedničku.

Filip Novák z Olomouce sleduje jak brankář jeho týmu Tadeáš Stoppen chytá míč v zápase s Hradcem Králové.

Dravec Singhateh sice ukořistil míč ve vápně, jenže opřel se do něj příliš, a tak v největší možnosti přestřelil branku.

Jan Vodháněl se prodral až před Ludhu, ovšem proti muži v tyrkysovém triku dopadl podobně jako Novák. A nepřekonal jej symbolicky ani Ventúra, jenž po rohovém kopu pálil krásně z halfvoleje pod břevno.

„Nelepí nám to,“ vydechl Jílek. „Měli jsme vynikající příležitosti, abychom srovnali. Měli bychom mít víc sebevědomí.“ Nenechte se však mýlit, že by šance automaticky znamenaly vydařený výkon, který svěřenci Jílka tolik potřebují. Kdeže, Teplicím to hodně ulehčili.

„Nehráli jsme dobrý zápas, ale aspoň jsem měli šance. Od toho se můžeme odrazit,“ věří Jílek. Už ve 3. minutě si oddychl, když mazaný lob Kričfalušiho z dálky doplachtil na břevno. Štěstí však Sigma neměla ve 22. minutě po sérii odrazů ve vápně. Stoper Beneš sice zablokoval štiplavou ránu Gninga, kopačák se ale vykutálel k volnému Michalu Bílkovi, který po teči Nováka nedal Stoppenovi možnost zasáhnout.

Hostům částečně pomohly poločasové změny – příchody Slámy s Uričou nebo přepnutí na tříobráncový systém. Čím dál častěji se však Jílek mohl jen bezmocně ohlížet na lavičku, koho tam ještě pošle, jak zastavit, co se blíží...

Jílek se v ohrožení necítí

Zasmušilý olomoucký trenér Václav Jílek. Jeho tým prohrál v dohrávce v Teplicích 0:2.

Naději sebral nejzkušenější olomoucký borec; Vít Beneš se pustil do nemotorné kličkované u vlastní šestnáctky místo toho, aby horký brambor raději s díky vrátil Stoppenovi. Posunul si míč daleko od nohy, napadající Jukl jej vypíchl, Beneš zavrávoral, Jukl s pádem neváhal a rozhodčí Radina s červenou kartou. Jílek ukryl tvář do dlaní: „Byli jsme lepším týmem od začátku druhého poločasu, pak rozhodlo vyloučení Benyho.“

Stoppen kajícně doplnil: „První poločas to bylo ustrašené. Ve druhém byla vidět změna v pracovitosti, bohužel to rozhodla červená karta, asi na ní mám také podíl. Byli jsme tam v přesile, šlo z toho vyjet konstruktivně.“

Z přímého kopu sice Bílek trefil tyč, když v pohodě střílel kolem špatně postavené zdi, ale to už domácí tolik trápit nemuselo.

Sigma hrála vabank a z brejku ji ještě vytrestal Egypťan Jásir. Ve hře Hanáků se nyní jeví tolik věcí nevyladěně, až z toho musí Jílka třeštit hlava. Aspirin to nespraví, tři body v neděli ze hřiště posledních Českých Budějovic pošramocené sebevědomí Olomouce tuze potřebuje, ale sám tuší, jak náročné to bude.

„Vyhlásili jsme nějakou ambici, minimálně být v první šestce. Nikdo nám z toho nepomůže než my sami. Je vidět, že nejsme v pohodě, ale musíme to prolomit a udělat pro to víc,“ pravil Jílek. Těžko by si však dokázal představit, že už po třetím jarním mači uslyší otázku, kterou zbožňují všichni trenéři světa: Necítíte se v ohrožení?

„Necítím, pro média je to zajímavé, když třikrát nevyhrajete, ale to není otázka pro mě,“ zavrtěl hlavou. A doufá, že vedení neprodá do jihokorejského Gwangju stopera Pokorného: „Patří do základu.“