Žena fandí Slovácku, říká trenér Červenka. Přestřelku v derby nečeká

„Derby je velký zápas. A velmi důležitý pro nás i Slovácko. Věřím, že uvidíme velmi dobré utkání s úspěšným koncem pro nás,“ přeje si Červenka, který 5. listopadu 1995 nastoupil do vůbec prvního vzájemného ligového utkání v dresu tehdejšího FC JOKO Uherské Hradiště, dalších devět ale odehrál za Zlín.

Jak to tedy teď máte doma?

Tchán je velký fanoušek Slovácka, stejně tak švagr i manželka. Trochu doma bojujeme. Ale věřím, že teď bude žena fandit Zlínu, protože je to pro nás důležitý zápas. Pak ať si klidně fandí Slovácku dál. (úsměv)

Těšíte se na atmosféru?

Doufám, že fanoušci si najdou čas a přijdou nás povzbudit, protože kluci to budou potřebovat. Derby má svoje kouzlo.

Jaké bylo to první před téměř 29 lety?

Také mělo atmosféru, skončilo 1:1, výsledek druhého si ani nepamatuji. Vybavuji si hlavně to, že nám to v sezoně nešlo. Bylo to takové utahané, zranili se někteří hráči. Na konci jsme sestoupili.

Příjemnější vzpomínky máte ze Zlína, že?

Třeba na domácí zápas, ve kterém jsme je přejeli 3:1. Vletěli jsme na ně. Věřím, že kluci do toho půjdou se stejným nadšením jako my.

Kdo vás z protihráčů nejvíce štval na hřišti?

Třeba Mira Hlahůlek. To byl rafan, který kousal. Nepříjemný byl i Šumi (současný sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski). Historii ale moc nepitvám. Hlavně vím, že jsme byli na derby nachystaní a mělo atmosféru. Když po Petru Uličném převzal tým Pavel Hoftych, jeli jsme v posledním podzimním kole do Hradiště ve špatném rozpoložení a uhráli tam remízu 0:0.

Pro místní je derby top zápas. Ale co cizinci, kterých máte v sestavě dost?

Věřím, že to chápou. Naši kluci se o tom s nimi v kabině baví. Ti nejstarší a nejzkušenější jim vysvětlí, o co v zápase jde. Jasně, derby má náboj, možná přijde více fanoušků, ale pořád se hraje o tři body. Jestli je získáme se Slováckem, nebo někde jinde, je nakonec asi jedno.

Abdallah Gning z Teplic (vlevo) po souboji Cletem Nombilem ze Zlína.

Papírovým favoritem je Slovácko. V čem je jeho kouzlo, kterým se čtvrtou sezonu drží v ligové špičce?

Je pro mě příjemné překvapení. Předtím měli velké problémy. Sotva to přežili. Nebyly peníze, nebyli hráči, nebyly výsledky, hráli vždycky ve spodku tabulky. Poslední roky to trenér Svědík vytáhl nahoru. Kluci se semkli, je tam dobrá parta, skvělí fotbalisté. Všechno zkušení borci podpoření mladými, kteří dorostli z mládeže. Tým se konsolidoval a teď podávají velmi dobré výkony. Vím, že zápas bude těžký, ale musíme ho zvládnout.

Bude vzpruhou překvapivá remíza ve středeční dohrávce se Slavií?

Každý získaný bod hráčům psychicky pomůže. Přijeli jsme z Teplic, kde jsme prohráli 1:2 a nebylo to ono. Teď jsme uhráli remízu se Slavií. Může to mít na kluky jedině pozitivní vliv. Třeba si začnou věřit, že to jde, že můžou hrát se soupeři vyrovnané zápasy, když jsou poctiví a důslední. Věřím, že do zápasu vstoupí stejně aktivně a poctivě jako proti Slavii.

Slávista Mojmír Chytil se dostává před zlínského Tomáše Čelůstku.

Čekáte tuhý boj jako se Slavií?

Nepočítám s přestřelkou. Rozhodne jeden dva góly. Bude to o disciplíně, detailech. Jakmile necháš Slovácku trochu prostoru k zakončení, tak to dokážou realizovat, gólové situace řeší velmi dobře. Klíčem bude, abychom neudělali žádnou hrubou chybu. A musíme být nebezpeční nahoře, tlačit se do šestnáctky.

Pardubice před týdnem v Hradišti vyhrály 2:1. Ukázaly vám recept, co by mělo platit na slováckou defenzivu?

V Hradišti jsme nebyli, protože jsme jeli do Teplic. Ale na zápas jsme se podívali. Věřím, že vymyslíme co nejlepší taktiku.

Jak těžké bude postavit sestavu, když hrajete třetí zápas v osmi dnech?

Vybrat nejvhodnějších jedenáct lidí je nejdůležitější. Všichni kluci ví, o co jde, že hrajeme o holý život. Je jedno, koho vybereme. Pokud budeme přesvědčení, že jsou na tom kondičně a herně dobře, půjdou do zápasu.