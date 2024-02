Pardubický kouč Kováč: Porazit Teplice bude ten nejtěžší úkol

„V aktuální formě jsme opravdu silní. A rozhodně budeme chtít v domácím prostředí urvat další tři body,“ potvrzoval nastavení pardubický útočník Vojtěch Patrák na klubovém webu.

O to víc, když Východočeši na Teplice ztrácí jen jeden a mohou se vyškrábat do prostřední skupiny, emoce nicméně výrazně krotí trenér Radoslav Kováč. Ten moc dobře ví, že Pardubice především pořád bojují o co nejklidnější záchranu.

„Měli bychom dobré rozpoložení potvrdit, ale to pro nás bude jednoznačně ten nejtěžší úkol. Musíme hlavně kvalitně zregenerovat, protože případné další body nám opravdu pomohou,“ přál si Kováč.

Pomohly i ty se Slováckem 2:1 a ve středu v Karviné, kterou Pardubice rozstřílely 3:0. Právě třiapůlhodinová cesta domů však hází do další přípravy v anglickém týdnu docela ostré vidle.

„Ve čtvrtek jsme si museli dát velmi lehký trénink, protažení, jógu a dbát na to, aby fyzioterapeutky daly dohromady nalomené hráče. Dnes bude klasický předzápasový trénink a v sobotu ve tři jdeme na to,“ vyhlásil Kováč.

Pochvaloval si, jak se jeho tým přes zimu stmelil. Pomohla především vyčištěná marodka a změna rozestavení na dva útočníky, které z podhrotu doplňuje Daněk.

„Máme díky tomu víc hráčů na ose. Kluci jsou hlavně zdraví, rozehrává se Patrák, Krobot, našel se Zlatohlávek, talent ukazuje Brdička...,“ vyjmenoval Kováč.