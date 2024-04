Pozici jsem ztratil, teď zase bojuji od začátku, hlásil plzeňský Havel

Plzeň remizovala na Slovácku 1:1.

Berete výsledek?

Je asi spravedlivý. Slovácko je těžký soupeř, odehrál jsem tady hodně zápasů a pokaždé byly náročné. Domácím se v poslední době výsledkově nedaří, ale pořád mají skvělý tým. Škoda penalty, z které jsme inkasovali. Ale na začátku druhé půle bylo Slovácko aktivnější, my jsme zase měli v závěru ještě nějaké gólovky. Celkově to byl vyrovnaný zápas a slušel mu bod.

Trenér Koubek udělal v sestavě hned osm změn. Jak jste se s tím na hřišti vyrovnali?

Chtěli jsme rozložit síly, ve středu nás čeká semifinále domácího poháru. Trenér to protočil a na začátku to bylo znát. V tomto složení jsme hráli poprvé. Ale pak si to sedlo, do konce první půle jsme se hru srovnali a zaslouženě šli do vedení. Není to jednoduché, když je tolik nových lidí, ale zase trénujeme stále spolu, takže žádný problém.

Chladné počasí vám problém nedělalo?

Zima byla asi spíš divákům, nám na hřišti ne. Trošku foukalo, což bylo nepříjemné, balon se občas zastavoval. Ale já osobně mám tohle sychravé počasí rád, dobře se v něm dýchá.

Z Florencie, kde jste odehráli ve čtvrtek čtvrtfinále Konferenční ligy, jste o den později zamířili rovnou na Moravu, s tím jste se srovnali dobře?

To byste se museli zeptat našich manželek. Odpočinuli jsme si od dětí. (smích) Dělám si srandu, samozřejmě. Tohle je naše práce, brali jsme to úplně normálně. Cílem bylo pošetřit síly v náročném programu a každý to bral profesionálně. Tak to má být.

Jak důležité bude středeční semifinále domácího poháru se Zlínem?

Doufám, že to ještě nebude úplně nejdůležitější utkání sezony. Takové snad teprve přijde. Ale teď momentálně je to pro nás klíčový zápas.

Nastoupil jste v základní sestavě po delší době. Jak jste se na hřišti cítil?

Už dobře. Deset měsíců jsem nehrál pořádně ligu, to jsem zažil poprvé v životě. Není to jednoduché, předtím jsem byl zdravý a měl nějakou pozici. Teď musím zase bojovat od začátku a doufám, že to bude lepší a lepší.