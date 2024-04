Jak prchnout baráži? Zlín potřebuje přerušit bludný kruh první branky

„Máme výsledkovou bídu. Čekají nás čtyři zápasy do nadstavby a chceme z nich urvat maximální počet bodů,“ vytyčil smělý cíl trenér Bronislav Červenka.

Zlín se k duelům na Letné upíná. Venku má tristní bilanci jedné výhry, tří remíz a deseti porážek. Do konce základní části jede už jen do Jablonce, komplikací bude semifinále MOL Cupu v Plzni před závěrečným kolem. Pohárový postup by teď ve Zlíně ochotně vyměnili za ligové body, které ztrácejí po hrstech. Přesto se pořád drží těsně nad čarou přímého sestupu.

„Příští dva domácí zápasy musíme zvládnout a udělat si co nejlepší pozici do nadstavby. Zažil jsem minulý rok, kdy jsme před ní byli odepsaní. Může nám pomoct, ale může také pěkně uškodit,“ shrnul jeden z kapitánů mužstva Antonín Fantiš.

Recept je zdánlivě jednoduchý: „Chtělo by to konečně udržet nulu. Do šancí se dostáváme, dáme gól, ale musíme zabrat v obraně. Všichni být více zodpovědní. V každém zápase inkasujeme jako první. Je to velký problém,“ vnímá Fantiš.

Nepočítaje vítězné domácí čtvrtfinále poháru s Libercem, Zlín naposledy otevřel skóre v závěrečném podzimní kole doma s Hradcem Králové. Na jaře dostal úvodní branku ve všech osmi zápasech a vždy do přestávky; v posledních třech kolech pak v první čtvrthodině.

„Pořád se motáme v kruhu. Ne že by obrana nefungovala, ale inkasuje z první situace a ani ne nebezpečné. Pak se to těžko otáčí,“ poznamenal Červenka.

A když už to vypadalo, že Zlín dvakrát po sobě dokáže dohnat dvougólové manko, setnula ho minulý týden v Mladé Boleslavi inkasovaná branka v šesté minutě nastavení.

Nespokojený trenér Zlína Bronislav Červenka.

„Dostali jsme od ní těžkou ránu už podruhé,“ zmínil Fantiš rekordní podzimní domácí blamáž (5:9), po níž se ve Zlíně měnil trenérský štáb v čele s Pavlem Vrbou. „Pamatuji si, že jsme se vzápětí v Olomouci chytli remízou 0:0, která pro nás byla po Boleslavi zlatá.“

Ve stejný efekt doufá Fantiš také teď. Otázkou je, jakou podporu fotbalisté budou mít. Ve Zlíně se večer hraje i finále hokejové Chance ligy.

„Asi nám to ubere diváky. Přece jen je Zlín hokejové město,“ připustil Červenka.