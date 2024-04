Slončíka chválil i Suchopárek. V závěru zlínský hrdina trnul o vítězství

„Byl to jednoznačný zápas. Sigma už působila za stavu 3:0 odevzdaně. Je vidět, že jsou v nějaké krizi. Škoda, že jsme nevyřešili brejkových situací více a zbytečně si to zkomplikovali,“ shrnul nejmladší hráč utkání.

Zápas sledoval i trenér jedenadvacítky, za kterou jste v březnu debutoval. Registroval jste Jana Suchopárka?

Ne. Ale po zápase jsme se potkali, gratuloval mi. Ptal se, jak jsem na tom zdravotně.

Při prvním gólu jste si navedl míč na střed a balon jste zakroutil na zadní tyč. Takhle jste to chtěl?

Jo. Mám rád situace jeden na jednoho. Jen jsem si říkal, že je musím řešit jednodušeji. Udělal jsem rychlou kličku. Zaplať pánbůh, že to padlo.

Druhý jste dal z dorážky. To není vaše parketa, že?

Za něj jsem možná ještě raději. Konečně jsem byl tam, kde jsem měl být a míč ke mně odrazil. Vuki odvedl výbornou práci, také Tom Schánělec, který vystřelil. Za gól musím poděkovat jim.

Na noze jste měl i hattrick. Myslel jste na něj?

V první řadě jsem měl v hlavě, ať to v klidu dohrajeme. Nakonec to bylo trošku hektické. Hattrick jsem chtěl vstřelil, šel jsem si za ním. Ale hlavní je, že jsme získali tři body. Je to psychické povzbuzení do dalších zápasů.

Po předchozím utkání v Mladé Boleslavi jste byli dole. Jak jste se zvedli?

Bylo to náročné na hlavu. Zase jsme prohrávali 0:2, dotáhli se. Ke konci jsme z nekoncentrovanosti inkasovali. O to více jsme chtěli zvládnout zápas s Olomoucí. Věděli jsme, že bude důležité vstřelit první gól, což se nám na jaře poprvé podařilo. Hned to bylo vidět. Přidali jsme druhý a i herně to bylo lepší.

Oba góly jste dostali zase z ničeho. První z penalty po ruce Pidra, druhý z centru. Přitahujete je?

Nevím. Penalta byla smůla, to se stane, když míč odskočil a Selmirovi trefil ruku. Jinak odehrál fantastický zápas. Sigmu gól nakopl, pak dotlačili ještě jeden. Ale věřil jsem, že to kluci zvládnou.

Poprvé na jaře po trombóze nastoupil David Tkáč. Jste rád i za něj?

Někdo by řekl, že hrajeme na stejném postu, ale moc mu to přeji. Má za sebou těžká zranění. Nedokážu si představit, jaké to musí být. Pracuje na sobě. Jsem přesvědčený, že nám dokáže hodně pomoct.