Stoper, nebo hrot? Zlínský Černín zvládá obě role, předčí i ofenzivní hvězdy

V sobotu Černín začal vzadu, končil vepředu, kde byl jedním ze strůjců vyrovnání ze stavu 0:2.

„Neříkám, že to není pro mě. Záleží, v jakém zápase. Když budeme potřebovat podržet balon, vyhovovalo by mi to. Na nějaké záběhy za obranu, to asi ne,“ usmíval se Černín, kterého využívali jako útočné beranidlo už v druholigové Líšni a ve Zlíně si na to vzpomněli.

Jako střídající žolík přispěl k obratu v derby se Slováckem, trefil se v záchranářském souboji v Budějovicích a pomohl i v sobotu. „Sedlo mi to. Stopeři Bohemky byli malí, tedy oproti mě. Souboje jsem jakžtakž uhrával.“

„Je nepříjemný, má dva metry, když pak Zlín kopal balony na něj, buď je sklepával nebo prodlužoval, bylo těžké se přes něj dostat bez faulu,“ popsal záložník Ondřej Petrák, který proti Zlínu naskočil do ligového zápasu po 391 dnech a hned z prvního dotyku s míčem zvyšoval hlavou po rohu na 2:0 pro hosty.

Stejně šťastnou ruku při střídání měl i Červenka, Simerský proměnil v 76. minutě první kontakt s balonem v gól a obstřelem po zemi srovnal na konečných 2:2.

Zlínské povstání ale nastartoval o čtvrt hodiny dříve Černín, který se jako tank probil do vápna a jeho zpětný centr od lajny trkl do odkryté brány Fantiš. „Prostě jsem to dal pod sebe a děj se vůle boží,“ přiznal, že nahrával naslepo.

Hosté reklamovali jeho předchozí zákrok na půlce. Sudí Radina ale tvrdý střet s Ristovskim, který po duelu s Černínem odpadl, vyhodnotil jako dovolený. „Jednoznačný faul. Jestli to nevidí pan Radina a ani VAR, tak ho zrušme. K čemu jinému by se měl vrátit?“ vyjel kouč klokanů Jaroslav Veselý po arbitrech.

Podle Červenky ale inkriminovaný souboj zcela zapadl do benevolentního metru rozhodování, který Radina nastolil od začátku utkání. „Pustil to na obě strany. Sporných momentů, které se měly pískat, bylo strašně moc.“

Obojživelník ve zlínské sestavě mohl v závěru dokonat senzační obrat. Seběhl si mezi obránce, jenže jeho dělovka těsně minula cíl. „Modlil jsem se, aby míč zapadl za tyčku, bohužel jsem ho trefil vnějškem nártu, takže se vytočil ven. Před zápasem bych byl zklamaný, vzhledem k vývoji jsme ale za bod rádi,“ pověděl Černín, který v sobotu při své útočném intermezzu zastínil jedničku Ikugara.

Nigerijský forvard zařídil v půlce února remízu v domácí dohrávce se Slavií, od té doby uvadá. „Kennethovi chybí kondice, rychlost, dynamika,“ podotkl Červenka.

Hledá se i host ze Sparty Tomáš Schánělec, který se prosadil jen ve vítězném čtvrtfinále MOL Cupu. A Žák, který v závěrečném podzimním kole dvěma góly pomohl sestřelit Hradec Králové, začíná po operaci kolene teprve trénovat.

Vepředu Jakub Černín ze Zlína a Milan Ristovski z Bohemians v souboji o míč.

Proti Bohemians postrádal Červenka sedm hráčů, Janetzký si odpykával karetní trest, lehce zraněný Gruzínec Načkebija si odjel prodloužit pracovní vízum, další jsou na marodce.

I proto ve Zlíně vítají nadcházející reprezentační přestávku. Na tým dolehla jarní únava. „Na některé hráče, kteří s námi nebyli od začátku, to trochu dopadlo. Je to vidět v kondici, svěžesti, agresivitě, běžeckých věcech,“ vnímá kouč, jehož celek čeká na ligové vítězství čtyři kola.

Problémem jsou úvody zápasů. I v sedmém jarním kole inkasoval Zlín jako první. „Nevím, čím to je, ale začínáme hrát až po obdrženém gólu. Ale cením si, že kluci mají sílu a dokáží se v těžkých situacích semknout a začnou hrát lépe. Hrozná škoda, bod je málo,“ uzavřel Červenka, jehož tým zůstal čtrnáctý.