Šulcova meta? Čtrnáct gólů. Ale tabulku střelců nesleduju, přesvědčuje

V Ďolíčku se podílel na báječném vstupu hostí do zápasu, ve 12. minutě uklízel do sítě přetažený centr Jhona Mosquery z levého křídla. Na zadní tyči měl fůru času, soupeřovi obránci na něj zapomněli.

A Šulc dával na dva nula z první.

„Jsem šťastnej, jsem rád, že se mi to povedlo,“ usmíval se Šulc po deváté trefě v probíhajícím ročníku nejvyšší soutěže. „Bylo to těžké zakončení, stálo při mně trošku štěstí. Stoper mohl tu střelu vykopnout, ale míč mu přeskočil nohu, jak se odrazil od země. Soustředil jsem se jenom na trefení brány.“

Přiblížil se tak desetigólovému duu Marek Havlík (Slovácko), Václav Jurečka (Slavia). Jedenáct ligových zásahů zaznamenal subtilní blonďák v dosavadní kariéře dohromady.

Válí. Dozrává. Fanoušci jej vyhlásili mužem zápasu.

„Těší mě, že se mi daří. A navíc v mém klubu,“ pochvaloval si.

Šulc už Plzeň, kde se fotbalově vyučil, táhne. Poctivá dřina se mu vyplácí. Jako teenager v lecčems vynikal: výtečný v dynamice, ve vytrvalosti. Kreativní, univerzální, elegantní, dravý hráč.

Ale trvalo mu, než naplno prorazil – přitom mezi elitou poprvé nastoupil už před pěti lety. Obouchával se na hostováních, po tom posledním loni v Jablonci už věděl, že se ve Viktorii konečně musí ukázat.

Pod náročným koučem Koubkem si po trénincích přidává, s asistentem Markem Bakošem, někdejším skvělým útočníkem, neustále piluje střelbu. Že je Šulc produktivnější, není náhoda.

„Po podzimu jsem si řekl, že bych byl rád za čtrnáct gólů. Ale nechci tu dělat nějaké závěry. Hlavně, ať jsme úspěšní a vítězíme, to pro mě bylo vždycky nejdůležitější,“ poznamenal třiadvacetiletý záložník. „Bylo by hezké ovládnout tabulku střelců, ale nesleduju to. Vždyť Choras mi naposledy v Ostravě říkal, že by bylo fajn, kdybych dal na jaře aspoň jeden...“

Ten si může odškrtnout. Kolik dalších přidá?