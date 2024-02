Sudí, který pouští. S Roučkem se přel i kapitán Jindřišek: Ale sprostý jsem nebyl

Svůj způsob posuzování ukázal i v duelu mezi Bohemians a Plzní (2:0). Tématu volnějšího metru se pak dotkli všichni aktéři také na pozápasové tiskové konferenci.

„Souhlasím, stoprocentně souhlasím s tím, že toho na obě strany pouštěl až moc,“ reagoval Jaroslav Veselý, trenér Bohemians. Detailněji ale práci sudího rozebírat nechtěl.

Na trávníku se však rozčiloval hned po prvním souboji před úvodním plzeňským gólem, který vypadal na první pohled podezřele. Cadu na půlce odebíral míč domácímu Kovaříkovi, ale sedmadvacetiletý arbitr nechal pokračovat ve hře. Rozhodl se správně, za pravdu mu poté dal i videorozhodčí.

„Hned zkraje pustil dva souboje. Jenže zatímco my tu naší výhodu nevyužili, soupeř nás potrestal,“ kroutil hlavou domácí kapitán Josef Jindřišek.

Ten postupem času v utkání několikrát na sudího vystartoval. „Sprostě jsem na něj ale nemluvil. Řekl jsem mu jen svůj názor, že některé fauly zkrátka pouštěl. Byly tam takové zvláštní verdikty, které doteď nechápu, že je neodpískal,“ pokračoval Jindřišek.

Na mysli měl například zákrok plzeňského Robina Hranáče, který si našel dobíhajícího Jana Matouška a v souboji bez míče do něj tvrdě naletěl, načež musel domácí záložník střídat. To však Rouček nechal bez povšimnutí. „Maty si po tom zákroku pravděpodobně obnovil staré zranění. Hranáč do něj šel nesmyslně bez snahy hrát míč...“ uvedl Veselý.

„Poté třeba u lajny ležel plzeňský hráč a oni směli hrát dál, když nám odpadl po souboji, výhodu nenechal a přerušil. Tak jsem se prostě neudržel a šel se ptát, jak je to možné,“ vysvětloval Jindřišek.

Sudí častokrát na obě strany dobře odhadl, kdy se o faul opravdu nejedná. Třeba když se hostující Chorý zamotal mezi tři soupeře a elegantním vypíchnutím ho míče zbavil Hybš.

Na druhé straně pak pustil třeba souboj mezi Vondrou a Vydrou, kterému poté museli lékaři spravovat natržené obočí. Plzeňský útočník krvácel tolik, že zbytek zápasu odehrál s obvazem.

Už s ním poté pelášil sám na brankáře Reichla, v pokutovém území se pak lehce otřel o jeho záda a upadl, načež sudí Rouček – opět velmi blízko celé situaci, hned ukazoval, že penaltu neodpíská.

„Já výkon rozhodčího nehodnotím špatně, nevadí mi, když pustí nějaké věci, kdy se hráči přetlačují nebo jdou tělem jeden na jednoho,“ zmínil plzeňský kouč Miroslav Koubek. „Ale viděl jsem tam i fauly, hráči se svíjeli na zemi, dojíždění, tahání za dresy, což se kolikrát dalo písknout. Byl to ale nějaký jednotný metr, který od začátku nastavil.“

V obzvláště soubojových zápasech, jako ty na Bohemians tradičně bývají, pak podobné úlevy vyniknou více. Ale vzpomínáte třeba na podzimní zápas v Ďolíčku, když tam na konci října hrála Slavia?

„Dobrý rozhodčí. Nepískal věci, které jsou u nás zvykem pískat. Neposoudil jako faul každou situaci, kdy hráč spadl, ale vždy to dobře vyhodnotil. Hráči pak za deset nebo patnáct minut poznali, že musí ty souboje uhrát a nejen ležet,“ uvedl tenkrát slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

A stejnou linii si Rouček drží nadále. Minulý týden byl vidět také v Karviné, kde se představila Sparta (0:3). I tam nechával menší prohřešky bez povšimnutí, čímž prospěl plynulosti hry.

„Beru to tak, že rozhodčí na začátku stanoví nějaký metr a podle toho píská,“ řekl plzeňský záložník Pavel Šulc. „Já se většinou nerozčiluju, jestli něco je faul nebo není. Prostě to tak je a hraje se dál.“

V lize už Rouček odřídil třinácté utkání. Dostane nyní šanci třeba v jednom z potenciálních tří jarních pražských derby?