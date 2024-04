Loni poháry, teď o záchranu. Prekop smutnil: Tohle si nikdo nepředstavoval

V Karviné dal v sobotu jediný gól Bohemians, když ve druhém poločase proměnil pokutový kop a vyrovnal na 1:1. Hosté navíc hráli od 39. minuty v deseti bez vyloučeného Petráka.

„Vzhledem k vývoji utkání je ten bod cenný, ale pro nás je málo,“ prohlásil Prekop. „Před sezonou si nikdo z nás nepředstavoval, že se propadneme do skupiny o záchranu. Ale bohužel se pohybujeme v takových křivkách. To je fotbal. Jednou nahoře, jednou dole. Nezbývá nic jiného než uhrát jedenáctý flek a vyhnout se komplikacím.“

Čím si propad vysvětlujete?

Těžko říct. Vědět to, asi bychom to nějak vyřešili. Nikdo v klubu si s tím nevěděl rady.

Trenér Jaroslav Veselý říkal, že jste v minulé sezoně zvládali vyrovnané zápasy. Může to být tím?

Vyhrávali nebo remizovali jsme zápasy, ve kterých jsme nebyli lepší. Udrželi jsme nulu a dali nějaký gól. Když se dostanete na vlnu dvou tří úspěšných zápasů, hraje se vám lépe. Ale my jsme tentokrát žádnou vítěznou sérii neudělali. Chybí nám možná tři nebo šest bodů.

S jakým záměrem jste vůbec do Karviné jeli?

Říkali jsme si, že už není prostor na chyby, jeli jsme si pro tři body. Bohužel přišla přísná červená karta. V kabině jsme to viděli jinak, než pan rozhodčí, ale na to se nechci vymlouvat. Nemuselo k tomu dojít, kdybych v přechodu do útoku neztratil balon.

Sudí Ondřej Pechanec po konzultaci s videoasistentkou Janou Adámkovou vyloučili Ondřeje Petráka za hru rukou. Komentoval to nějak váš spoluhráč?

Hned se na to díval v kabině. Podle něj to byl absolutní nesmysl. Nijak neovlivnil trajektorii balonu, ani o faul se nejednalo. Nebylo tam v podstatě nic, možná lehoučký dotek rukou. Určitě ne na červenou.

Jak vám to zdůvodnil rozhodčí?

Ani jsem k němu popravdě nešel. Byl jsem rád, že jsem od něj dál, protože více z nás bylo v karetním ohrožení. Chtěl jsem se od toho distancovat.

Přesto jste bojovali a vy jste z penalty po faulu Aboubacara Taroreho na Matěje Hybše vyrovnal.

Ano, ale po tom průběhu bychom byli asi naivní, kdybychom říkali, že jsme měli vyhrát. Přežili jsme tutovky domácích, bylo tam břevno. Oslabení bylo znát, ale poprali jsme se s tím.

Penaltu jste kopl po zemi doprostřed branky. Byl to záměr?

Ano, i když je to riziko. Asi bych vypadal jako ču..., kdyby brankář zůstal stát. Ale byl jsem si jistý, že skočí. Nechtěl jsem to dávat výš, protože gólmani nechávají nahoře nohy.