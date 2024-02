Tlak okolí jsme vnímali, chválím všechny, řekl Hapal. Blýsknul se Adediran

V prvních dvou jarních kolech nasbíral v Baníku host z Českých Budějovic dohromady jen čtyřiatřicet minut. V sobotu hrál ale Adediran poprvé v základní sestavě Ostravanů a rozhodně to byl vydařený tah. Ovlivnila ho přitom nejen přetrvávající absence Abdullahiho Tanka, ale i zdravotní potíže Jiřího Klímy a Filipa Kubaly.

Kromě toho, že dal gól, k němuž mu nešťastnou tečí jeho střely pomohl boleslavský obránce Tomáš Král, byl Adediranův přínos nesporný. Dokázal vyhrávat souboje i nápaditě rozdělovat míče.

„Hrál výborně,“ pochválil nováčka v kádru Baníku kouč Pavel Hapal. „V osobních soubojích je silný, byl odměněn gólem a asistencí. Jsme rádi, že podal takový výkon. Chválím ale celé mužstvo, odpracovalo to od první do poslední minuty,“ uvedl spokojený Hapal po úspěšném výjezdu do Mladé Boleslavi.

Za míčem spěchá Quadri Adediran z Baníku Ostrava.

Baník tam zabral v pravý čas. Po fiasku s Českými Budějovicemi (0:3) a facce v závěru domácího zápasu s Plzní (0:1) čekal nejen na získaný bod, ale i na první jarní gól.

„Nějaký tlak od okolí jsme vnímali. První zápas (s Č. Budějovicemi) jsem vzal na sebe a na realizační tým, tam jsem stoprocentně přesvědčený, že jsme udělali chybu, která mě mrzí dodnes. Věděl jsem ale taky, že mužstvo je dobře připravené a že zareaguje. S Plzní jsme už odehráli dobrý zápas, v němž jsme měli smůlu, a dnes jsme v tom pokračovali,“ komentoval stoupající ostravské výkony, které v sobotu na svém stadionu naplno odnesla Mladá Boleslav.

Boleslav se nechala od Baníku bombardovat

Hapal přiznal, že ho překvapilo, jak domácí jeho souboru cestu k výhře usnadnili. Zejména Baník nechali střílet ze střední vzdálenosti, v čemž byl po celý zápas nebezpečný.

„Každý zápas je jiný. My jsme Boleslav viděli v Plzni, kde vypadala úplně jinak. Čekali jsme, že na nás vleze, bude nás nahánět a napadat jako Plzeň, to se ale nestalo. O to jsme to měli jednodušší. Výborně nám to odjezdila záloha, střed hřiště fungoval. Záloha snížila ztrátovost v rozehrávce, a i když to kluci neměli jednoduché, byli dostatečně přesní a kvalitní,“ chválil Hapal.

22 střel vyslali hráči Baníku celkově v duelu proti Mladé Boleslavi. Jedenáct jich mířilo přesně do prostoru branky.

Oproti šesti přímým střelám, které jeho svěřenci vyslali na branku v prvních dvou kolech, branku Mladé Boleslavi „zasypali“ jedenácti přímými střeleckými pokusy.

Osm z nich stačil domácí gólman Matouš Trmal pochytat, na krásnou ránu Tomáše Riga, tečovanou Adediranovu střelu a sólo Ewertona však nárok neměl. „Od nás od všech to byl skvělý výkon,“ řekl Rigo.

Nejpilnější střelec Baníku si dostatečnou četnost střelby vštěpoval před zápasem jak při pohovorech s Hapalem, tak sám. „Trenér mi říkal, že mám dobrou střelu, že se o ni mám pokoušet. Poslední dva tři zápasy se mi téměř nepodařilo vystřelit. Apeloval jsem na sebe vnitřně, aby toho bylo víc, a to se podařilo,“ usmíval se.

Uprostřed Paixao Da Silva Ewerton překonává brankáře Matouše Trmalu z Boleslavi a střílí třetí gól Baníku.

Také jeho překvapilo, kolik prostoru hráči Baníku od laskavého boleslavského hostitele před pokutovým územím dostali. „Aspoň teď víme, v čem je naše přednost, a musíme ji používat častěji,“ prohlásil na konto ostřelování branky zpoza vápna Rigo.

Už od příštího utkání může být Baník ještě údernější, to až se vrátí z trestu Tanko. „Jsme rádi, že budeme mít alternativy do útoku. Původně jsme si mysleli, že Adediran bude hrát víc z kraje, ale máme Ewertona, který tohle místo vyplní, máme dva velice kvalitní útočníky a k tomu Filipa Kubalu, takže věřím, že je tam i zastupitelnost,“ pochvaluje si kouč Hapal.