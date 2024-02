Fotbal jsme přes zimu hrát nezapomněli, je přesvědčený brankář Letáček

Vstup do jarní části první ligy fotbalistům Baníku Ostrava vůbec nevyšel. V dosavadních dvou zápasech neurvali ani bod a navíc nevstřelili ani gól.

„S Plzní to ale byla smůla, protože oproti sobotnímu zápasu (v Českých Budějovicích 0:3 – pozn. red.) tam byl rozdíl v nasazení, v kvalitě. Byl to od nás povedený zápas. Bohužel se špatným koncem,“ povzdechl si ostravský brankář Jiří Letáček.

Co naplat, že výkon nebyl zlý, když gólem Cadua z druhé minuty nastavení prohráli 0:1.

„Cadu to udělal velmi dobře,“ ocenil protivníka Jiří Letáček. „Říkali jsme si, že to je jeho obvyklé řešení situací. Nacentroval takovou... Nedá se to a ni nazvat střelou, ani centrem, něco mezi a tyhle balony jsou pro brankáře ohromně nepříjemné. Do poslední chvíle čekáte, jestli se míče ještě někdo nedotkne.“

Protože hrozilo, že míč zasáhne přibíhající Tomáš Chorý?

Ano, Tomáš to měl natěsno, byl u balonu hodně blízko, musel jsem vyčkávat.

Gól padl až v samém závěru, ale úvod byl divoký, oba týmy měly šance.

My jsme do toho chtěli vletět, dostat diváky na naši stranu, do varu, což se povedlo. Fandili, podporovali nás celý zápas. To splnilo účel, bohužel se nám to nepovedlo potvrdit střelecky.

Ostravský brankář Jiří Letáček inkasuje gól v zápase s Plzní.

Jak jste viděl šanci Chorého hned z prvního plzeňského útoku?

Mám pocit, že to bylo břevno... Musím pochválit obranu, protože mi velmi pomohli, nenechali Tomáše Chorého samotného, dostoupili ho v souboji, takže neměl klid na zakončení.

První poločas byl ze strany Baníku povedenější, ve druhém vás soupeř několikrát nebezpečně přitlačil. Čím to bylo?

Trochu jsme upustili od toho, co jsme praktikovali v první půli. Špatně jsme dostupovali hráče a když, tak jinými než bychom měli, takže to pramenilo asi z toho.

Co s týmem mohou udělat dvě prohry a navíc to, že jste zatím nevstřelili ani gól?

To, že jsme nedali gól, nás trápí, ale proti Plzni jsme si po nepovedeném utkání v Českých Budějovicích ukázali, že jsme přes zimu fotbal hrát nezapomněli. Věřím, že to pozitivní si přeneseme do sobotního utkání v Mladé Boleslavi.

I s pohárem máte za sebou pět domácích porážek v řadě. Hraje se vám doma hůře?

O té sérii ani nevím, vůbec bych to neřekl. Fanoušci nás strhnout, doma hrajeme dobře, i když ty zápasy nedotáhneme k bodům. Pro mě jsou domácí utkání lepší, dodávají mi pozitivní energii.

Po dobrých výkonech jste v této sezoně prohráli těsně se Spartou (0:1), Slavií (2:3) i Plzní (0:1). Není problém v tom, že silná mužstva dokážou vyrovnané souboje zvládat lépe než Baník?

V tom vám musím dát za pravdu. Ano, stalo se nám to už potřetí. To, že takové souboje dokážou otočit na svou stranu, Spartu, Slavií i Plzeň zdobí. A to je důvod, proč oni jsou v top trojce a my ne, dokážou zvládat tyhle vyrovnané zápasy a někdy i ty, které by měl vyhrát soupeř.

V sobotu vás v Mladé Boleslaví čeká další nepříjemný protivník...

Jo, jo. Boleslavští úplně změnili hru, všechno. Je tam nový trenér (David Holoubek). Viděl jsem jsem jejich zápas v Plzni (1:1) a nedarovali jí nic. Klidně tam mohli vyhrát. Nebude to nic lehkého, ale máme teď tři dny, abychom se připravili.