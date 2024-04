Teplický Chaloupek: Střední skupinu jsme si odpracovali těžkým fotbalem

Neměli jste na začátku v hlavě, že už máte jistotu střední skupiny?

Sledovali jsme to, byla by blbost lhát, že ne. Nejsem však schopný za všechny říct, proč jsme do zápasu nevstoupili tak, jak jsme si přáli. Ale fakt mě těší, že jsme postavili tak silný tým, že jsme se dokázali zvednout a přetočit to na naši stranu.

Čím vás Dynamo přehrávalo?

Trošku nás zaskočilo, že nás nechali hrát od gólmana. Útočníci a střední záložníci Budějovic napadali až od kruhu nebo od půlky půlky. Čekali jsme, že výstavba půjde sama. Musíme si rozebrat, proč to ze začátku herně nefungovalo.

Pak jste však potrestali dvě chyby soupeře a skóre otočili. O čem to svědčí?

Bůhví, jak by to vypadalo před dvěma lety, když jsem tu začínal. Když jsme byli ne tak psychicky silní. Zhroutili bychom se z toho. Mám radost z týmu, že jsme byli schopní hodit těch pětadvacet minut za hlavu. Dokázali jsme se herně zvednout, vyrovnat a dát na 2:1. Mrzí nás ve druhé půli zbytečná penalta. Věřím, že na tři body jsme měli.

Na obratu jste se podílel gólem. Jaký byl?

Viděl jsem, že balon letí vysoko, takový padáček. Nevšiml jsem si vůbec gólmana Šípoše, že by šel proti mně. Někdo tam se mnou skákal, já se odlepil, co to šlo. A pak jsem se modlil, aby balon nelízal břevno, z mého pohledu to vypadalo, že by mohl.

Rozstřílel jste se, máte letos tři góly a všechny hlavou.

Nohy mám šmajdavý! (smích)

Co s vámi dělá, že jste si zajistili střední skupinu?

Nesmírně mě to těší. Jsem v prvoligovém týmu třetí rok. Začínal jsem baráží, ve druhém roce byla skupina o udržení, teď střední skupina. Mám radost, že jsme se do ní prokousali. Myslím si, že jsme si to odpracovali našimi výkony a těžkým fotbalem, který jsme hráli. Zasloužíme si to.

Před vaším letním odchodem do pražské Slavie jste se chtěl loučit klidnou sezonou. Splněná mise?

Ještě nejsme u konce, jsem ochotný za Teplice nechat na hřišti všechno, protože mě vychovaly, daly mi šanci v první lize. Ještě nechci úplně koukat na Slavii, ještě není konec.

Čím jste si zasloužili úspěch?

Pracovitostí, týmovostí a nasazením. Jak je v tomhle týmu každý ochotný šlapat za druhého až do konce utkání. Funguje to, jsme v tom silní.

A taky ještě můžete usilovat o evropské poháry.

To je další plus. Ale jsme zvyklí chodit zápas od zápasu. Budeme se soustředit na Plzeň a pak na ty další. Kam to povede, to uvidíme.