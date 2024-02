Mladí z Hradce zaujali, chyběl jen gól. Stačilo trefit branku

Hradec se v Olomouci pokoušel zahladit ztrátu dvou bodů z úvodního zápasu jara. V něm vedl ještě deset minut před koncem 2:0, ale o svůj náskok záhy přišel.

V Olomouci se mu nic podobného nepřihodilo, byť kouč po zisku bodu rovněž mluvil o ztrátě dalších dvou.

„Mám rozporuplné pocity. Mám být spokojený s bodem, nebo být naštvaný, že jsme nezískali tři? Olomouc sice také nějaké šance měla, ale my jsme hlavně měli za tři hlavičky v prvním poločase a za šance ve druhé půli vyhrát. Stačilo trefit branku,“ uvedl.

A mladí hráči, o nichž byla řeč v úvodu?

Hlavně pro stále ještě dvacetiletého záložníka Kaštánka šlo o duel, který si bude dlouho pamatovat. Host z pražské Sparty si v první lize zahrál poprvé, jen pár týdnů poté, co se k hradeckému týmu připojil. A hned v základní sestavě.

Podle Kotala podpořil snahu týmu hrát aktivně a soupeře přehrát: „Jeli jsme sem s tím, že chceme získat tři body, a na mužstvu to podle mého názoru bylo vidět. Nehráli jsme žádného „zanďoura“. I proto, že na to nemáme hráče a právě mladí hráči chtějí hrát dopředu, a myslím si, že nám to docela vycházelo.“

Kaštánek sice byl v Olomouci nejmladším hráčem Hradce, ale věkem se nevzdaloval řadě dalších. Například Pudhorocký, jenž na poslední chvíli nahradil indisponovaného Pilaře, je jen o dva roky starší. „Hrál velmi dobře a jeho výkonu chyběl jen gól, který mohl dát,“ poznamenal kouč.

Pokud by Pilař nastoupil, byl by v hradeckém dresu jedním z pouhých tří třicátníků. Přitom Leibl a Krejčí, kteří hráli, tuto hranici překročili o pouhý rok.

Z devíti zbývajících borců v základní sestavě Hradce pak jen Kučera a Kodeš mají u svého věku vyšší číslici než 25. Příjemné zjištění, které kalí jen fakt, že si Hradec nepřivezl tři body. „Už potřebujeme vyhrát,“ netajil kouč Kotal, „vadí tentokrát to, že jsme góly nedali, přitom teď jsme k tomu měli blízko.“

Daniel Kaštánek během přípravy Hradce Králové nastoupil s kapitánskou páskou

Třeba i proto, že ve druhém poločase hradecké ofenzivě čelil mladý olomoucký brankář Stoppen, jenž vystřídal zraněného Macíka. „Naše hráče stále nabádám, aby stříleli. A také jim říkám, že budou hrát ti, kteří střílejí. Proto třeba dneska nebyl v základu Dancák, protože nemá čísla. Bohužel ta naše jsou nízké, stále hledáme hráče, kteří by je vylepšili,“ uvedl Kotal.

I s přispěním mladých ale Hradec v Olomouci z poloviny zahladil nepříjemnou ztrátu dvou bodů, o které přišel v zápase s Bohemians. „Bohužel jsme ale gól nedali, tak jsme nemohli vyhrát,“ řekl Kotal.