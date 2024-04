Meta zdolána! A hradecký kouč Horejš dál překonává předchůdce

Hradečtí do nich půjdou s vědomím, že devět bodů z posledních tří, jež do tabulky zapsali, je téměř jistě zbavují starostí se záchranou.

„Když mužstvo třikrát za sebou vyhraje, tak se něco jako úleva nabízí. Snad to ale bude motivací do dalších zápasů,“ uvedl kouč hradeckého mužstva po výhře 1:0 nad Slováckem. Byla třetí za sebou. Před ní Hradec doma 2:1 porazil Karvinou a pro výhru 1:0 si dojel před týdnem do Teplic. V obou případech byla hodně vydřená, zatímco tentokrát po velmi dobré hře. „Odehráli jsme nejlepší zápas od doby, co jsem tady. Od první minuty jsme byli jasně lepším týmem, šli jsme za výhrou,“ poznamenal Horejš.

Hradecké statistiky * Tři výhry v řadě

sezona 2021/22

6. až 8. kolo (Plzeň 1:0, v Budějovicích 1:0, Pardubice 2:0)

sezona 2022/23

4. až 6. kolo (na Bohemians 2:1, Olomouc 1:0, v Boleslavi 2:1) 11. až 13. kolo (Teplice 4:1, Brno 2:1, v Budějovicích 3:0)

sezona 2023/24

26. až 28. kolo (Karviná 2:1, v Teplicích 1:0, Slovácko 1:0) * Starty trenérů v 1. lize (prvních šest zápasů)

Miroslav Koubek (2021/22) 6 bodů

Jozef Weber (2023/24) 7 bodů

Václav Kotal (2023/24) 8 bodů

David Horejš (2023/24) 13 bodů

Jeho tým se sice prvních pár minut rozkoukával a soupeř, jenž se na jaře trápí, držel míč častěji. Záhy se ale obraz hry změnil a pak už Hradec opravdu až na krátké výjimky vládl.

„Chtěli jsme být tentokrát dominantní, vytvářet si šance, což se dařilo. V předcházejících zápasech jsme dominantní nebyli, nyní jsme chtěli divákům ukázat, že my jsme ti, kteří hru ovládají,“ popisoval hradecký trenér plán, se kterým vyslal hradecký tým do šestého zápasu pod svým vedením.

Byla z toho čtvrtá výhra, k tomu bod za remízu, navíc je nutné připočítat bod za remízu v Jablonci, kde Horejš po zdravotním odstoupení svého předchůdce Kotala vedl Hradec poprvé.

Bez bodu tak zůstal jen v zápase v Praze proti Spartě. Dohromady v šesti zápasech 13 bodů. Po návratu do 1. ligy žádný trenér ve svých šesti prvních utkáních s Hradcem bodů víc nevydoloval.

Nejblíže k tomuto zisku měl Václav Kotal. Druhý zatím ze tří koučů, kteří se u týmu v této sezoně vystřídali, jich nastřádal osm.

Díky přísunu Horejšových bodů, který zatím završila sobotní výhra, může Hradec reálně pomýšlet nejen na prostřední nadstavbovou skupinu, ale dvě kola před koncem není nereálný ani posun do té, v níž půjde o titul.

Fotbalisté Hradce Králové slaví první gól v utkání proti Slovácku.

„Nekoukáme na to. Když jsem přicházel, tak bylo hlavním přáním všech v klubu dostat se do prostřední skupiny. Moc to ale v tuto chvíli neřešíme a spíše řešíme nejbližší zápas,“ uvedl Horejš.

Ten zatím poslední byl skvostný. Hradec hrál výborně, hrálo se ve výborné atmosféře, kterou velmi sympaticky spoluvytvářeli i fanoušci nakonec poraženého soupeře.

„Dobrý zápas a skvělý zážitek,“ netajil po výhře hradecký kouč, „jsem hlavně rád za kluky, že jsme to převalili na naši stranu.“

Podle něj to bylo fotbalově spravedlivé: „Za předvedený výkon si hráči tři body zasloužili. Zápas odmakali, navíc k tomu přidali obrovskou fotbalovou kvalitu. Byli jsme na míči opravdu dobří, k tomu jsme přidali velmi precizní defenzivu, Slovácko jsme nepustili do téměř žádné šance.“ Nezbývá než souhlasit.