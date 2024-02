Sportovní manažer Hradce: Sázíme dál na soudržnost. Cizinec ve hře byl

Máte ještě skoro dva týdny na to, alespoň něco změnit. Stane se tak?

Ve hře máme jedno velké jméno, ale teď o tom ještě nechci mluvit.

Hradec versus Bohemians Zápas úvodního jarního kola fotbalové ligy začíná v 15 hodin. Jde o 20. kolo letošního ročníku, po podzimních devatenácti je Hradec na 12. místě s dvaceti body, devátí Bohemians získali o tři body více. V podzimním vzájemném zápase Hradec na hřišti soupeře prohrál 1:2, jedinou jeho branku vstřelil Kučera. Hradec sehrál v přípravě šest zápasů, ani jeden neprohrál, třikrát vyhrál a třikrát remizoval.

Co z hlediska postů? Je ještě nějaké přání?

Chtěli jsme v zimě přivést stopera, což se v Karlu Spáčilovi povedlo. Chtěli jsme posílit i další řady, což se povedlo také. Myslím si však, že nyní je v kádru přetlak – dvaadvacet hráčů, každý z nich může hrát. Podívejte se třeba na ofenzivu, tam jich je tolik, že se někteří na hřiště ani nedostanou. Vašulín, Hais, Šašinka, Juliš, Koubek, mohou tam hrát Pilař a Krejčí, trenér má variant hodně.

Opravdu tam je hodně velká konkurence.

Souhlasím. Avšak z doby, kdy jsem fotbal hrál, také vím, že když je konkurence moc velká a kádr přepálený, tak to někdy úplně dobré není. V tuto chvíli jsem s kádrem spokojený, cítím z něj vůli a odhodlání, hráči si váží, kde jsou.

Hradec se při hledání posil stále drží domácích hráčů a pokud přijde cizinec, tak z blízkého Slovenska. Záměr?

Zatím opravdu jdeme touto cestou. Cestou soudržnosti, což v této kombinaci funguje. Na zahraniční hráče jsme asi nebyli ještě úplně připravení, třeba i kvůli azylu v Mladé Boleslavi. Ale teď se to i díky novému stadionu přece jen posouvá, proto se už nezdráháme nějaké přivést.

Vyvíjeli jste v tomto směru nějakou aktivitu už nyní?

Ano a bylo k tomu bylo blízko, ale nakonec jsme do toho nešli. I proto, že jsme museli konstatovat, že tady máme lepší hráče. Stále tvrdím, že pokud fotbal děláte v nějakých podmínkách a pokud nejste Sparta či Slavie, což dneska už jsou evropské kluby schopné cizince přivádět a pracovat s nimi, musíte se držet toho, že český fotbal je založený na soudržnosti, kabině, sociálních vazbách. Aby ti kluci o sobě věděli, znali se a pak na hřišti makali jeden za druhého.

Jeden ze slovenských cizinců kabinu vcelku překvapivě opustil. Brankář Bajza, který na podzim odchytal všechny zápasy, ještě odjel na soustředění na Maltu, ale pak byl poslán do béčka a může si hledat angažmá. Proč?

Bylo to pro nás citlivé rozhodnutí a zrálo v nás delší dobu. Po návratu z Malty jsme dospěli k názoru, že s Bajzou další smlouvu nechceme a že to i urychlíme. Všechny závazky vůči němu samozřejmě dodržíme, s Pavolem jsme byli rok a půl spokojeni, ale teď jsme se rozhodli jít jinou cestou.

Přivedli jste Milana Knoblocha, proč právě jeho?

Jde o hráče z východočeského regionu, o kterého jsme měli zájem už před rokem a půl, když přicházel Pavol Bajza. Loni chytal na Kypru a na podzim na Slovensku. Nyní byl volný a přišla možnost ho do klubu získat. Má své kvality, má ligové zkušenosti, na brankářském postu jsme se posílili.

Slávistický záložník David Douděra (21) napadá hradeckého brankáře Pavola Bajzu (20).

Zapojil se do souboje o novou brankářskou jedničku pro začátek jara. Kdo jí v neděli bude?

Pochopitelně to v přípravě krystalizovalo a nyní k tomu má nejblíže Adam Zadražil. Je tu delší dobu, zápasy, byť v uvozovkách řečeno jen přípravné či pohárové, odchytal, zaslouží si to a kvalitu má. Nebude to mít jednoduché, bude to pro něj první ligový zápas, ale tím, jak je nastavený a jak pracoval, podle mě dozrál k tomu, aby chytal.

Dalšími dvěma posilami jsou hodně mladí hráči, co říci k nim?

Daniel Kaštánek je něco podobného, jako u nás nedávno byli například Ryneš s Gabrielem a nyní Pudhorocký. Kaštánek je mladý, stejně jako oni prošel sparťanskou akademií, má dobrou fotbalovou výchovu. Jde o konstruktivního hráče do středu hřiště, navíc s dobrou postavou. Je hodně silný na míči. Pochopitelně při svém mládí ještě potřebuje něco přidat, třeba i zesílit, ale podle nás má předpoklady jednou hrát i ve větším klubu, než je Hradec.

Podobně jako již zmiňovaní Ryneš a Gabriel.

Jsem za hráče ze Sparty rád. Po odchodu Honzy Mejdra na Letnou jsme se ke Spartě dostali blíž a daří se nám sem přivádět hráče, kteří mají velkou kvalitu. Je docela těžké dostávat hráče do Hradce třeba právě ze Sparty, ale oni mohou Hradci pomoct, my jim také a pak se třeba mohou do Sparty vrátit. Je to asi trochu úděl nás, menších klubů.

Posledním nováčkem je stoper Spáčil, hráč s trochu jiným fotbalovým osudem než Kaštánek...

Souhlasím. Je z Prostějova, odchovanec tamního fotbalu, který udělal za poslední rok velký progres. Navíc je to typologicky zajímavý hráč, podobné hledá celá liga. Levonohý stoper, který má dobrou rozehrávku. Bude to pro něj pochopitelně velký skok, ale v Turecku na soustředění se prezentoval bez bázně a hany, vidím v něm velký potenciál.

Daniel Kaštánek během přípravy Hradce Králové nastoupil s kapitánskou páskou

Tedy opět hráč, kterému Hradec dá šanci jít v kariéře výš. Jak budou zapadat do herní koncepce trenéra?

U všech o tom jsem přesvědčený, kdyby to tak nebylo, tak by ti hráči tady nebyli. Jsem v Hradci šestým rokem, snažíme se přivádět hráče, kteří mají charakter, kteří mají touhu se prosadit a zároveň hráčskou kvalitu. Z této cesty neuhýbám ani nyní v první lize.

Hodně těžká cesta?

Je také třeba vidět, že někoho přivést do Hradce je těžké i proto, že domácí trh je hodně přebraný, hráče pomalu není kde brát. Proto přivádíme i hráče, kteří jsou mladí, nejsou tak okoukaní, ale potenciál mají. Pochopitelně se to nemusí povést, nikdo není dokonalý, ale myslím si, že se nám za těch šest let něco povedlo. Stále jdeme dopředu, i když teď v létě se to trochu zadrhlo.

V čem vidíte příčinu?

Připisuji to mnoha změnám, které v kádru proběhly. K tomu přišla věc s trenérem Weberem, když některé věci šly proti němu, ale to je fotbal. Příchodem trenéra Kotala se vracíme k tomu, co nás zdobilo. Chceme být soudržní, kompaktní, nepříjemní pro každého, kdo proti nám hraje. Trenér k tomu chce ještě přidat více fotbalovosti, konstruktivity, tak to má asi být, protože nechceme být týmem, který jen boří. Disciplína ve hře je ale zásadní.

K čemu směřuje vaše jaro?

Je jen na nás, aby i tady na našem novém stadionu v příštím ročníku byla nejvyšší ligová soutěž. Rozdíly v tabulce jsou nepatrné. Za sebe znovu opakuji, že týmu věřím, cítím z něj odhodlání. A mám pocit, že si to všechno sedlo, některé věci do sebe zapadly, role v týmu jsou rozdělené a vykrystalizovala sestava. Všichni v klubu bychom chtěli, abychom se dostali do klidného prostředku. Hodně bude záležet na tom, jak odstartujeme.