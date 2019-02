Každý doma neuhraný bod je ztrátou, ví karvinský bek Záhumenský

Jen krajní obránce Lazar Djordjevič se na úvod do hry nedostal. „Někteří z nových hráčů se potřebují ještě více s týmem sehrát. Navíc někteří, než přišli k nám, moc nehráli, takže se postupně musejí dostat do zápasového rytmu,“ uvedl karvinský trenér Norbert Hrnčár.

„Každopádně domácí remíza s Opavou je v boji o záchranu málo. Každý doma neuhraný bod je ztrátou,“ prohlásil Timotej Záhumenský po svém prvním mistrovském utkání za Karvinou. „Měli jsme ale docela smůlu v zakončení. Párkrát míč poskakoval na pětce nebo na brankové čáře, ale nepodařilo se nám ho dotlačit do branky. Ale jedeme dál.“

Záhumenský souhlasil, že si Karvinští v první půli vypracovali více šancí. „Ale hosté měli také tutovku,“ připomněl střelu opavského kapitána Jana Žídka nad branku.

Před tím v podobné situaci dostal Opavské do vedení Václav Jurečka. „Ztratili jsme míč, a i když jsme prostor před brankou zúžili, protihráči balon dobře poslali do strany a my se už nestačili přesunout,“ posteskl si Záhumenský.

Byla to velká rána, když v přípravě Karvinští v šesti duelech dostali jen čtyři branky? „Nečekané to bylo, ale příprava je jiná než liga. Nasazení, tempo hry a kvalita soupeřů jsou v lize úplně jiné. Doufáme, že čisté konto přijde hned v dalším kole...“ odpověděl Timotej Záhumenský.

To Karvinští nastoupí v sobotu od 15.00 na hřišti Slovácka. Záhumenský uznává, že na nynějších náročných terénech jsou ty úvodní „jarní“ duely spíše boj. „To bylo znát s Opavou. K tomu nám v první půli svítilo slunce do očí. Chvíli potrvá, než trávníky po zimě zregenerují.“

To, že Karviná měla oproti podzimu v základu tři nové hráče, na její hře příliš vidět nebylo. „Těžko říct, jestli to bylo poznat. Ale na tom, kdo na těch postech nastupuje, zase tolik nesejde,“ uvedl slovenský obránce. „Ať tam bude kdokoliv, věřím, že každým zápasem to bude lepší a budeme sehranější.“

Záhumenského příjemně překvapila atmosféra na karvinském stadionu. „Je to takový uzavřený kotel a fandové obou táborů povzbuzovali celou dobu. Na Slovensku jsem zažil něco podobného v Dunajské Stredě, ale to je u nás možná jediný klub, kde je podobná atmosféra. Doufám, že to našim divákům vydrží a my je potěšíme dobrou hrou s lepším výsledkem.“