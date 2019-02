Lidi nezajímá, jestli jsme sehraní, ví karvinský útočník Wágner

Jak máte rozdělené úkoly s dalším útočníkem Ba Louou?

Jsme tam u sebe. Snažíme se být nebezpeční. Balu má trochu jiné úkoly než já. V první půli nám to klapalo. Balu hrál dobře, ale má ještě na víc.

Je pro vás hodně důležité, že v týmu zůstal záložník Budínský?

Samozřejmě. Buďa míče rozdává. Je to hráč, který může rozhodnout utkání, buď po standardce, nebo po nějaké akci. Má dobré zakončení, takže jednoznačně je to naše výhoda. Musíme ho ještě více využít.

Co říkáte na vaši obměněnou obranu?

Hlavně jsme změnili rozestavení (se třemi obránci a pěti záložníky – pozn. red.). Kluci, kteří přišli, jsou kvalitní. Je na čem stavět. Ten tým si musí sednout, i když my na to samozřejmě čas nemáme, takže musíme makat dál a vyvarovat se chyb.

Bylo znát, že jste měli v sestavě tři nové hráče?

To asi nechám na lidech, aby to posoudili. Ono je to ale jedno. Lidi nezajímá, jestli jsme sehraní, nebo ne, oni chtějí vidět výsledky a my jsme měli pět týdnů na to, aby nebylo znát, že přišli noví hráči. Musíme hrát tak, abychom sbírali body.

Přece jen ale máte v kádru šest nových hráčů.

V létě jich také přišlo hodně, akorát se neprobojovali do základní sestavy. V tom byl jediný rozdíl. My jsme to teď trochu obměnili. Odešel nám Mára (Janečka). Obranu jsme změnili, ale od začátku přípravy jsme to trénovali, věděli jsme, že tak budeme hrát. Není nač se vymlouvat. Musíme hrát ještě trochu lépe. Máme tým na to, abychom nadějné akce dotáhli.