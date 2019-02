Karvinský trenér Hrnčár: Nejsme nijak multikulturní

V kádru máte třináct cizinců, hráče pěti národností. Nebude to problém?

To číslo vypadá vysoce, ale Slováky nepovažuji za cizince. Mají stejnou mentalitu. Naše mužstvo není nijak multikulturní. Jazyková bariéra není žádná. I Srbové mluví výborně slovensky, vždyť Djordjevič a Rundič na Slovensku dlouho působili. I podle toho jsme nové hráče vybírali, aby v týmu nebyly nějaké kulturní bariéry.

S posílením mužstva jste spokojený?

Jsem rád, že hráči, kteří přišli, jsou tu, že jsme byli schopni ty, co jsme si vytipovali, přivést, byť to u některých zpočátku vypadalo složitě. Ale díky zájmu managementu klubu a týmové práci jsme jejich příchody dotáhli. A věřím, že každý z nich nám pomůže.

Odešel kapitán Marek Janečka, který byl tahounem mužstva. Kdo ho nahradí?

Kapitánskou pásku po něm převzal Lukáš Budínský, takže by to měl být on se svými zástupci Tomášem Wágnerem a Milanem Rundičem. Ti by měli být lídry kabiny a věřím, že jimi budou i na hřišti. Ale bez týmové práce na hřišti to nepůjde. Důležitá pro nás bude týmovost a touha po společném úspěchu.

Opavští se v přípravě nedostali na přírodní trávu. Vy ano. Může to být vaše výhoda?

My teď také trénujeme na umělce. Nemyslím si, že to pro Opavu bude nějaká extra nevýhoda. Jsme rádi, že jsme byli týden na soustředění ve Slovinsku, kde jsme trénovali na přírodní trávě, ale důležitých bude devadesát minut na hřišti. Co bylo předtím, se stírá. Podstatná je přítomnost.