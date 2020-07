Karvinský trenér Jarábek si na karanténu zvykl. Je v ní už potřetí

„Už jsem zvyklý, takže v pohodě,“ usmál se, byť přece jen trochu hořce. „Mám výhodu, že mám v Karviné švagrovou, která mi nosí nákupy, stará se o mě. Je zlatá.“

O zásobování fotbalistů, kteří ve městě nemají rodinu ani blízké, se stará firma, již najal klub. „Ale je to na hlavu, že nemůžeme trénovat. Musíme však vydržet, nic jiného dělat nemůžeme,“ povzdechl si Jarábek.

Fotbalisté dostali úkoly, jak se doma mají udržovat v kondici. „Ideální by byl běžecký pás, jenže ten nikdo nemá, takže běhat nemohou,“ upozornil Juraj Jarábek.



Situace je podle něj mimořádně složitá. Karanténa karvinským fotbalistům skončí 16. července, pokud se už nic nečekaného nestane.

V případě, že budou mít negativní testy, závěrečné dva zápasy skupiny o záchranu se budou hrát 23. a 26. července. Tři dny nato by měla začít baráž mezi celky první a národní ligy.

Karvinští by tak v ideálním případě měli šest dnů na společný trénink... Zato ostatní týmy se dál připravují naplno, nehledě na jejich případné protivníky v baráži.

„Nejde dva týdny netrénovat a pak jít najednou hrát. To by nebylo normální, to by po nás nikdo nemohl chtít,“ řekl trenér Jarábek.

Podle něj by mužstvo potřebovalo alespoň deset dnů, aby částečně znovu naběhlo do potřebného rytmu. „Když měla liga kvůli koronaviru pauzu, tak si hráči mohli jít zaběhat, mohli se připravovat samostatně venku, jenže teď nemohou vylézt z domu. A to není sranda,“ upozornil Jarábek.



Osobně by byl pro ukončení sezony. Jenže členové ligového výboru Ligové fotbalové asociace, která řídí profesionální soutěže v Česku, konec ligy i baráž znovu odsunuli.

Stále však platí, že v případě, že se skupina o záchranu nedohraje, nikdo nesestoupí a první liga se rozšíří o vítěze národní ligy na 17 účastníků. Pokud by ale odpadla baráž, z nejvyšší domácí soutěže by spadly poslední dva celky a nahradily by je první dva z druhé ligy.