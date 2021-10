Jarošík dál na nule. Velmi slabý výkon, komentoval další prohru Teplic

A Jarošík se pak tvářil kysele: „Možná sedmdesát minut velmi slabý výkon, průměrný.“

Nástupce odvolaného Radima Kučery je stále na nule, po porážce 2:3 na hřišti Slovácka a krachu 0:1 po sympatickém výkonu s Plzní přišla studená sprcha. A Jarošík neskrýval na tiskové konferenci svoje rozladění, když dostal otázku, jestli některé výkony viděl pozitivně.

„Po zápase, když jste prohrál 0:3, nemá cenu jednotlivce vyzdvihovat,“ tvrdil novic. „Musím se na to ještě jednou podívat. Jsou to mladí kluci, takovými zápasy rostou, ale hrát za stavu 2:0 nebo 3:0 je už pozdě. A je jedno, jestli vám je třicet nebo dvacet. Musíte hrát všichni jako tým, ne jako my. Pak je těžké někoho chválit.“

Jarošík je náročný kouč a zdá se, že hráči to slíznou. „Možná jsem v nějakých emocích, musím si zápas pustit znovu a s odstupem ho možná budu hodnotit s chladnou hlavou.“

Plány sklářů rozbil rychlý gól domácích, kteří nastupují v mladoboleslavském azylu. Po 77 vteřinách brankář Grigar vyrazil hlavičku Vašulína, na Dvořákovo doklepnutí hlavou už nestačil. Deset minut před pauzou přišla další pohroma. Gólman Grigar před oslňujícím sluncem odběhl do stínu vedle branky a Čech vypíchl míč Fortelnému. Jeho střelu ještě Krunert zblokoval, ale Rada přes ležícího brankáře, který nestačil v čas zaujmout své místo, zvýšil na 2:0.

„Nehrál se fotbal z obou stran, ale my se nevyrovnali Hradci ani v bojovnosti, nasazení a přístupu. Domácím to stačilo ke třem bodům a slušnému výkonu,“ poznamenal Jarošík.

Miroslav Koubek, trenér Hradce Králové, to viděl podobně. „Zápas nebyl moc pohledný, spíš to byla bitva dvou houževnatých mužstev. Ale kdo má rád obrazy bojovnosti a nasazení, mohl si přijít na své,“ hodnotil Koubek. „Bylo příjemné, že se nám povedl začátek. Pro soupeře to mohla být sprcha, která jim nabourala plány. Byli jsme efektivní, máme hráče, kteří umějí udeřit. Dokázali jsme vyřešit i několik ošemetných situací, podržel nás brankář Fendrich. Vítězství je pěkné, vysoké. Já jsem měl z utkání obavy, protože Teplice udělaly pod trenérem Jarošíkem herní progres.“

Po přestávce domácím sebral gól VAR kvůli ofsajdu, Teplicím zase penaltu, na kterou se už postavil Rezek. Nakonec ji kopal později Hradec Králové a definitivně rozhodl. „Po změnách jsme se malinko zlepšili, kontaktní gól by pomohl, možná bychom Hradci ke konci zatápěli. Bohužel se to nestalo,“ litoval Jarošík.

Skláři, kteří v sobotu hostí Liberec, zůstali na pěti bodech, zato Hradec jich má už devatenáct. „Zůstáváme na zemi, naše úspěchy vycházejí z organizace, bojovnosti, účelnosti a dobrých standardek,“ míní Koubek. „Herně je řada mužstev lepších než my.“ Teplice to ale v neděli rozhodně nebyly.