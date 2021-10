Jarošíka bereme jako dlouhodobého trenéra, říká teplický ředitel Řepka

„Což je od něj férové,“ líbí se řediteli klubu Rudolfu Řepkovi. „Nechtěli bychom se ho zbavovat, i kdyby se spadlo. Bereme ho jako dlouhodobého koncepčního trenéra, který by případně pomohl k návratu.“

Černé scénáře si Teplice musí malovat, protože se už delší čas trápí v ligovém suterénu. Minulou neděli odvolaly kvůli výsledkové bídě kouče Radima Kučeru, jeho nástupce debutuje v sobotu na půdě Slovácka.

„Držíme se naší filozofie, že chceme do Teplic přilákat ikony, které tu už něco odvedly, mají vztah k teplické kopané a také srdce,“ ozřejmil Řepka, proč Jarošíka získal z Prostějova. „Jirka byl dlouhodobě v našem hledáčku, je od nás z regionu, Ústečák, který v Teplicích hrál. Už v létě byl jednou z variant, ale tehdy jsme ještě podrželi Radima Kučeru.“

Rudolf Řepka, ředitel teplického fotbalového klubu.

Od jeho následovníka čeká lepší výsledky, skláři v sezoně vyhráli pouze jednou a jsou předposlední. „Výkony tak špatné nebyly, ale nemáme body. Věřím, že s Jirkou přijde do kabiny pozitivnější nálada.“

Nejen to, bývalý reprezentant je náročný trenér, takže po hráčích bude žádat pracovitost. „Naše liga je nesmírně těžká, velmi náročná fyzicky. Kdo nedře a nechce tomu dát všechno, nemá šanci. Jirka přemýšlí tímhle směrem, to je velmi dobře. Věřím, že se mu to povede. Je to všechno o hlavě. Běhat a kopat umí dnes každý, je to o přístupu v tréninku a na hřišti,“ uvědomuje si Řepka.

Posily jsme nechtěli slibovat, Jirka to ani slyšet nechtěl. Rudolf Řepka ředitel FK Teplice

Za cíl dostal Jarošík vyvést Teplice ze sestupových i barážových míst. Posily zatím nežádal. „Ví, jaká je realita. Uvidíme v zimě. A také, jak bude vypadat rozpočet po jednání s belgickými majiteli. V tuhle chvíli jsme nechtěli nic Jirkovi slibovat, ani to slyšet nechtěl. Přistupuje k tomu dobře, říkal, že mu je jedno, jestli bude mít hráče z 1., nebo 2. ligy, dvacetileté nebo třicetileté. Pro něj je důležité, aby hráči nechali na hřišti srdce a dřeli do úmoru. Tenhle přístup i nám vyhovuje.“

Kvůli trenérské rošádě vedení klubu protáhlo testy zkušeného levého obránce Álvara Ampuera. Peruánec má pět startů v italské Serii A za Parmu. „Na konci týdne bychom měli rozhodnout, jestli zůstane. Trošku jsme to zdrželi, aby ho Jirka viděl. Má nějakou historii, ale je jasné, že noví hráči z ciziny nejsou fyzicky připravení na sto procent. Otázka je, jestli riskovat a dát mu měsíc, aby se dostal do formy, nebo se vzájemně netrápit,“ přemítá Řepka.

Podobné by to bylo s dalšími volnými hráči. Jiní teď klub nesmí posílit, přestupové okno je zavřené. „Záleží na Jirkovi, jestli se tu někdo objeví, má velké kontakty,“ ví Řepka; Jarošík jako hráč získal tituly ve Spartě, Chelsea,Celtiku a CSKA Moskva. „Asi nevěříme na zázraky. Teď by mohl přijít jen hráč bez smlouvy, podle toho ale bude vypadat fyzicky. Spíš se to bude řešit až v zimě.“

Ač Jarošík si do smlouvy nedal výstupní klauzuli v případě atraktivní nabídky, Teplice by mu ve štěstí nebránily. Za rok a kousek vystřídal Ústí, Celje a Prostějov. „Domluvili jsme se, že se kdyžtak domluvíme. Věříme, že minimálně dva tři roky tu zůstane. Ale má ambice být úspěšný trenér i v cizině a tušíme, že tady nebude celý život. Chceme být přestupní stanicí pro hráče, které chceme ukázat a pak prodávat do Sparty, Plzně, Slavie nebo přímo do ciziny, i pro trenéry. Teplice by mohly být odrazový můstek v jeho kariéře. Věříme, že to zvládne a vystřelí ho to výš do ligy. Anebo rovnou ven.“