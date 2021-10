Jarošík o Rezkovi: Jsem rád, že nám pomohl, budeme o něm uvažovat dál

„Začali jsme skvěle, ale pak se ukázala kvalita Slovácka. Asi nejvíc se mi líbilo 25 minut po prostřídání, kdy jsme hráli se Slováckem otevřený fotbal, s velkou chutí i srdcem, agresivně a rychle. Na to musíme navázat,“ velí Jarošík, který tým převzal v úterý po odvolaném Radimovi Kučerovi.

Za tak krátkou dobu toho ještě moc změnit nestihl. „Poznávali jsme se, nechtěl jsem zásadně měnit tréninky ani sestavu. Chtěl jsem kluky poznat, jak budou zvládat vypjaté chvíle proti skvělému soupeři, jaký ukážou charakter, týmovost. Za některé jsem rád, některým se to moc nepovedlo.“

Mezi těmi, kterým se střetnutí povedlo, byl navrátilec Jan Rezek, opora béčka. Když ho Jarošík žádal o výpomoc ligovému áčku v těžké situaci, určitě ho nenapadlo, že už po patnácti minutách bude veterán slavit gól. „Počítal jsem s tím, že to nebude zklamání, naopak, že nás podrží. Jsem rád, že nám pomohl, určitě o něm budeme uvažovat dál, když se marodka nezlepší,“ nevylučuje další ligové starty 39letého útočníka kouč.

Rezkova brzká trefa favorita zaskočila, ale postupem času domácí začali dominovat. „Abych řekl pravdu, podíval jsem se na hodinky, sledoval jsem čas a říkal si, že to bude hrozně dlouhé. Slovácko na nás leželo, výborně kombinovalo, hrálo po zemi. My jsme byli neustále pod tlakem, stálo nás to hrozně sil, nedostávali jsme se na balon, ani jsme neměli šanci na kombinaci a brejky. Říkal jsem si, vydržet do poločasu, třeba se pak dostaneme víc do kontrů. Ale bylo to těžké,“ viděl Jarošík.

Skláři ani do poločasu nevydrželi, před přestávkou srovnal Reinberk, ve druhé půli otáčeli skóre Jurečka a znovu Reinberk, jenž střelou z dálky zaskočil gólmana Čtvrtečku. „Co se sestavy týká, do někoho jsme se trefili, něco se nám nepodařilo, to bych nechtěl po zápase hodnotit. Brankářský post ale rozhodně nebyl naše nejsilnější stránka v zápase,“ uznal exreprezentant.

Na zásadnější změny teď bude mít díky reprezentační pauze více prostoru. „Zlepšit musíme defenzivu, mezihru, ofenzivu i standardní situace. Je spousta času a já doufám, že se zvedneme, abychom byli v dalším zápase zase lepší. A třeba přijdou i nějaké změny v sestavě,“ připustil Jarošík. Domácí debut ho čeká 17. října s Plzní.