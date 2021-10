PONEDĚLNÍK: Zranitelná Slavia, famózní Nita a důvod k očkování

Tato akce nejlépe vystihuje, v jakém rozpoložení se právě český mistr nachází.



Že slávisté Oscar s Traorém dopřáli Mihálikovi ve strategicky klíčovém místě tolik prostoru a času, kolik nemá ani na tréninkovém cvičení? Mančaft se staví odzadu, jenže v defenzivě je Slavia zranitelná jako dlouho ne.

Z objektivních příčin, především kvůli rozsáhlé marodce, na které jsou nosní hráči defenzivy - pilíř Kúdela, kapitán Bořil nebo štítový záložník Holeš. To se projevit musí i na tak širokém kádru, jaký trenér Jindřich Trpišovský má. Pamatujete si, kdy naposledy sešívaní uhráli zápas s nulou vzadu? Před dvěma měsíci proti Baníku...

Do branky se po uzdravení vrátila jednička Kolář, ale v Českých Budějovicích podběhl několik centrů, jeden mu přistál na břevně. Sám ví nejlépe, zda to bylo jen ostrým sluníčkem.



V Konferenční lize, kam se Slavia propadla z předkol Ligy mistrů a Evropské ligy, po porážce v Haifě bude mít co dělat, aby se vrátila na postupové příčky. V české lize ztrácí na první Plzeň sedm bodů, má však dohrávku s uvadající Olomoucí k dobru.

V Edenu není důvod k panice, udržet ve fotbale laťku, jakou si Slavia pod Trpišovským nastavila, sezonu co sezonu prakticky ani nejde. Ostatně také v Budějovicích dohnala dvoubrankové manko a byla blízko k vítězství. Sílu má pořád značnou, trenéra vynikajícího. Jenže při četných absencích opor za ně musí táhnout jiní a to se moc neděje, slávistů v průměrné či podprůměrné formě je dost a to už v kombinaci s marody znamená potíž.



Na jihu Čech se ale hrál zábavný fotbal. I díky domácím, kteří počtvrté v řadě bodovali.

Snad ještě lepší podívanou nabídli fotbalisté Sparty a Mladé Boleslavi.

Hosté na Letné ukázali vyspělý výkon, kurážný, kvalitní. Jenže naráželi na báječného Nitu v brance.

Rumunský reprezentant píše ve Spartě zajímavý příběh. Prakticky už byl na odchodu, ale zabojoval a září. Moc lepších brankářů v lize nenajdete. Výborné zákroky předvedl i v Evropské lize při porážce 3:4 s Lyonem. Sparta především díky němu zareagovala v lize dobře a drží se na dostřel Plzně.



V nastaveném čase rozhodl Adam Hložek, který se trefil po šesti zápasech. Za vypíchnutí stojí i centr Peška z křídla, jenž správně neváhal, zrychlil a vzal to na sebe, jak to rozdíloví hráči v kritických chvílích dělají.

Emoce vzbudila nevyloučení matadorů Matějovského a Dočkala na každé straně. Ošklivá došlápnutí na soupeře sudí Julínek po pomoci videa ohodnotil jen žlutými kartami. Červenat se rozhodně mohlo, byť především v případě sparťana Dočkala šlo o velmi nešťastný sled pohybů. Byl útočícím hráčem na míči, chtěl rozehrát, ale nepočínal si šikovně. Těžko v tom hledat něco jiného než smůlu a těžko Dočkalovi něco vyčítat.



I když Mladoboleslavští budou kousat porážku těžko, ukázali, že jdou herně nahoru, jak se na sílu jejich kádru sluší.

Nejméně přihrávek v Evropě

Ačkoli také statistici ze serveru 11hacks.net potvrdili, že nelichotivou soubojovou nálepku má česká soutěž právem, naštěstí nabízí i takovéto mače. Byť je v tuzemské lize nejméně přihrávek za zápas v celé Evropě. I v Estonsku nebo Litvě si míč vymění z kopačky na kopačku častěji, takže je pořád kam se posouvat.

Naprosto dominantní byla vedoucí Plzeň, která Jablonec smetla doma 5:0, dala krásné góly a účastníkovi Konferenční ligy nedovolila jedinou střelu na bránu.

Možná že už nastává čas, kdy se vyplatí vsadit si, že Viktoria získá titul. Dokud ještě za to stojí kurz.

Bude to tuze napínavé i díky Slovácku, jež doma zvládlo také šestý zápas za tři body, byť proti Bohemce rozhodl Cicilia až v nastaveném čase a vrtošivý útočník zase ukázal svou lepší tvář. Klokani naopak potvrdili, že ve druhých poločasech odchází.

Velkou pochvalu si zaslouží hradecký nováček. V azylu neměl problémy s Teplicemi a vyhoupl se do první šestky. Dva góly dal útočník Pavel Dvořák, který se i kvůli zranění marně snažil prosadit v Sigmě, ale doma prokazuje, že na ligu stačí. Trenér Miroslav Koubek si tuhle štaci místo penze musí náramně užívat. Votroci nehrají žádného zanďoura.

Teplice by ale s takovou nejspíš ligu opustily. Nový kouč Jiří Jarošík čeká na první body, nebo spíš na marody, nebo ještě spíš na zimní posílení. Sám teprve sbírá trenérské zkušenosti a tahle mise je opravdu výzvou. Dobrý pocit v Teplicích mít nemohou, spíš sevřený žaludek, ale strach nepomůže ničemu.

Bohužel po čase odkládá zápasy v lize dotěrný covid, který paralyzoval Karvinou. Liga nastavila jasný řád, za jakých okolností se budou a nebudou utkání odkládat. Každý klub před sezonou předložil soupisku třiceti hráčů, pokud na seznamu zůstane méně než třináct hráčů do pole plus jeden brankář, hrát se nebude. Nikoli však v posledních pěti kolech, tam už by hrozila klubům kontumace. Celkem dobrý důvod pro - nepovinné - očkování.

Pěkné ponedělí.