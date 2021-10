Teplický Vondrášek: Jarošík nedá nic zadarmo a přenáší na nás energii

V osmifinále poháru proti Spartě to ve středu nevyšlo, po penaltě a vyloučení Teplice padly 0:2, teď mají další pokus v lize, v níž jsou s pouhými pěti body předposlední. Na Stínadlech v sobotu vyzvou od tří odpoledne liberecký Slovan.

Jak vás Jarošík proměnil?

Proměnil... spíš stále mění. Je to za pochodu, ta doba, po kterou tady je, není dlouhá. A každý trenér potřebuje nějaký čas. Jiří Jarošík je energický, mladý a je vidět, že má svoji vizi. S tou se nás snaží seznámit. Ta energie se odráží do tréninků a doufám, že ji budeme přenášet i bodově do tabulky.

Pod novým koučem jste nebodovali, ale cítíte, že se zvedáte?

Ty výkony nebyly třeba tak špatné, ale momentálně na to nemůžeme koukat. Zásadní je přidávat body do tabulky, a ne hrát hezký fotbal jako s Plzní, kdy nás každý chválil, jenže ve finále jsme měli vajíčko. Takhle to nejde.

Jarošík patří mezi náročné trenéry, jak se to projevuje?

Nedá nikomu nic zadarmo, tak to má být. Tím neříkám, že trenéři předtím zadarmo něco dávali, to taky ne. Ale přinesl nový impulz, je z něj cítit ta nová energie, snaží se ji přenášet na nás. Je to vidět v tréninku nejen od něj, ale i od celého realizačního týmu, v tom je největší změna. Ta energie, která je v týmu.

Ale už by to chtělo vítězný doping. Jedna výhra ze dvanácti ligových kol je velký průšvih.

Matně si vzpomínám, kdy jsme vyhráli. Tedy já osobně. Ani si to nepamatuju. Když se klukům podařil Jablonec, já byl zraněný. Už ani nevím, kdy jsem si zakřičel, zaradoval se po zápase. Hrozně moc mi to chybí. Věřím, že to už prostě musíme zlomit. A doufám, pevně věřím, že to bude už v sobotu.

Teplice vs. Liberec Online reportáž v sobotu od 15 hodin

Hostíte Liberec, ale v poháru jste síly proti Spartě nepošetřili, když jste většinu času hráli o deseti.

Jsme dobře trénovaní kluci. Samozřejmě jsme se proti Spartě vydali, to můžu říct za každého hráče. Ale do sobotního utkání se nedá jít na devadesát procent, všichni do toho musíme dát maximum. Pokud někdo bude bolavý, unavený, nemůže do zápasu jít. Jde o dost. Věřím, že nás stejně jako proti Spartě poženou fanoušci, na stadionu byly i děti a parádně nás všichni povzbuzovali. Za to jim patří díky.

Proti Spartě byl vyloučený mladík Švanda po naivním faulu. Co jste mu pak v šatně říkali?

Byl smutný. Je začátečník, do ligy teprve nakukuje, podrželi jsme ho. Není jiná cesta, to se prostě stane. Nabere tím zkušenost, bude o něco silnější. Nemůžu říct, že bychom na něj byli naštvaní.

Sparta udělala devět změn, cítili jste, že ji můžete zaskočit?

Bylo mi plus minus jedno, v jaké sestavě nastoupí. Jména mají silná v základním i širším kádru, takže bylo jedno, s kým přijedou. Se Spartou nás tak jako tak čekal těžký zápas. Chtěli jsme uspět, ne vypadnout a dát něco zadarmo, což jsme nedali. Škoda smolného vyloučení. Nebudu ale chodit kolem horké kaše, když řeknu, že v sobotu nás čeká těžší zápas. Nechceme na sebe vytvářet zbytečný tlak, ale ve finále si ho vytváříme sami od začátku sezony.

Zlomil vás až druhý gól Sparty, ne vyloučení a penalta?

Asi jo. Být to 0:1, ještě nějaká šance a síla by byla. V deseti to ovšem proti Spartě bylo enormně těžké, protože se tam točili, Dočkal nás přečísloval i na kraji, zrovna u mě. S klukama jsme si trochu víc zaběhali. Přitom na začátku jsme byli aktivní a měli jsme pár dobrých věcí.

Nastupujete teď na levém kraji obrany. Vyhovuje vám to víc než na pravé straně?

Já tam začal hrát už dva zápasy pod trenérem Kučerou, který měl nějakou vizi a nápad. Poprvé v Karviné, jestli se nepletu. Nevadí mi to. S Jiřím Jarošíkem už jsme to nekonzultovali, přirozeně jsem tam zůstal. Ve finále je jedno, kde budu nastupovat. Důležité je, že musíme začít vyhrávat, abychom se tabulkou už konečně zvedli.