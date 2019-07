Komplikace pro Olomouc. Brankář Buchta zmešká start sezony

Devět let čekal na šanci v Chelsea, teď fotbalový reprezentant Tomáš Kalas anglický velkoklub...

Spěchal, aby se po květnové operaci kolena dostal do formy, ale očekávání uruguayský kanonýr Luis...

Dortmund plánuje posílit ofenzivu, dál touží po Schickovi

Patrik Schick by mohl zamířit z AS Řím do Dortmundu, jehož zájem o útočníka české fotbalové...