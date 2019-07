Pásky si vážím, říká olomoucký kapitán Beneš. A chce poháry

Stát se po půlroce v novém klubu kapitánem nebývá obvyklé.

Samozřejmě si toho moc vážím. Nečekal bych, že za půl roku bych mohl mít takovouto roli v týmu. Doufám, že to přinese do budoucna dobrotu. To se uvidí.

Překvapila vás volba týmu?

Určitě jo. Někdo mi naznačoval, že bude volba kapitána a že bych mohl být favorit. Kapitánem byl Michal Vepřek, osobně bych ho neměnil, ale když změna nastala, byl jsem rád, protože takovéto role v týmu si vážím.

Jakou úlohu v tom sehrál nový trenér Látal?

Kouč akorát řekl, že bude volba kapitána. A ta proběhla mezi hráči.

Byl jste zvyklý si vzít slovo v kabině i bez pásky?

Zařvat by měl i normální hráč. Každý má v týmu nějakou roli, ale když se něco děje, ozvat by se měl nejen kapitán. V Jablonci jsem byl zástupce, párkrát kapitán. Asi to v sobě mám. Není to jen o tom nosit pásku na ruce. Je to větší zodpovědnost za věci okolo týmu.

V Olomouci jste spokojený, že?

Jsem. Co se týče fotbalu i života. Olomouc je hezké město. Všechno si sedlo dobře.

Co chcete zažít v této sezoně?

Jenom vítězství. Všichni víme, že to nebude jednoduché, ale pokud se chceme někam posouvat, musíme mít cíle. Chceme hlavně dobře vstoupit do sezony a pak uvidíme, co se bude dít.

Los máte těžký. V prvních čtyřech kolech jedete třikrát ven - do Plzně, na Slavii a do Liberce. Doma hrajete se Zlínem. Vstup do sezony bývá důležitý.

Přesně tak. Máme těžký los a já věřím, že se s ním popereme.

Výsledky v přípravě jste však neměli nejlepší. Jak jste nachystaní na start?

Výsledky v přípravě ideální nebyly, moc vítězství nebylo, ale po herní stránce nachystaní budeme. Na soustředění v Rakousku už byly týmy kvalitnější. Prověrka bude hned v prvním kole. Doufám a věřím, že svou kvalitu ukážeme od prvních kol.

Plzeň vs. Olomouc Online reportáž v sobotu od 19:30

V generálce jste kvůli zranění chyběl. Jste už fit na Plzeň?

Jsem.

Na vítězství Sigmy vypsali bookmakeři vysoký kurz přes devět. Co vy na to?

Že chceme být úspěšní. Asi nás odepisují, Plzeň je favorit, to víme všichni, ale taky víme, že v naší lize se dá hrát s každým. Na hřišti se papírové rozdíly vyrovnají.

Zatím jste přivítali dvě zkušené posily. Jak Kerbr s Greššákem zapadli?

Dobře. Přišli na požádání trenéra do jeho koncepce, co chceme hrát. Myslím, že výběr byl dobrý.

Greššák má nahradit klíčový defenzivní štít Kalvacha, který odešel do Plzně. Vyčistí také prostor před vámi?

Mužů ho hodnotit zatím dobře. Greššák je velmi kvalitní hráč. Spolupráce by mohla fungovat.

Jakou očekáváte změnu na hřišti pod trenérem Látalem? Vycházíte opět z rozestavení 4 - 5 - 1, ale odlišnosti oproti kombinačnímu způsobu hry za kouče Jílka zřejmě budou.

Pokyny jsou jiné, každý trenér je jiný. Trenér Látal nás nabádá k větší agresivitě. Věřím, že se to na hřišti promítne a třeba nám to přinese úspěch.

Dostat víc agresivity do technicky zdatných odchovanců Olomouce, kteří ji nemají příliš v DNA, je letitý úkol...

Jasně, no. Je to o tom, abychom to v sobě našli a uvěřili tomu. Dnešní fotbal je o rychlosti a hlavně agresivitě. Když to budeme vědět, bude už jen na nás, abychom to předvedli.

Být ve střední skupině je základ?

Ano. A poprat se o Evropu.

Mrzí vás, že se vás letos netýká?

Mrzí. Nebyli jsme od toho zase tak daleko. Co nebylo minule, je potřeba napravit tuto sezonu.