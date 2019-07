Ještě to není ono, ví Látalův oblíbenec Greššák po startu v Olomouci

Tohle spojení stvrzené úspěchy se Spartakem Trnava si nyní oba zopakují v Olomouci, kam si nový trenér Sigmy třicetiletého Slováka přivedl.

V sestavě Sigmy má nahradit jmenovce Kalvacha, který po sezoně odešel do Plzně. „Cítím, že se do toho ještě potřebuju dostat,“ uvědomuje si Greššák po prvním týdnu na nové adrese.

Jaké bylo si poprvé zahrát v dresu Sigmy na hlavním stadionu?

Těšil jsem se na to, protože je něco jiného hrát v nějaké dědince, nebo na pěkném stadionu. Jen mě mrzí, že jsme prohráli.

O to víc, že jste padli 1:2 zrovna s Trnavou, kde jste toho tolik odehrál?

Bylo to pro mě jiné, vždyť jsem tam strávil čtyři a půl roku. Prožili jsme krásné chvíle - titul, Evropu nebo skupinu. Ale na hřišti jsem znal jen jednoho hráče, a to brankáře. Ostatní kluci přišli během posledního půlroku, takže to bylo, jako kdybych hrál proti nějaké cizí Trnavě.

Už jste se s týmem sžil?

Kluci umí hrát fotbal a já se do toho ještě potřebuju dostat. Cítím sám na sobě, že to ještě není ono, ale o tom je příprava. Teď pojedeme na soustředění doladit všechny věci a věřím tomu, že za týden to bude o něčem jiném.

Tvrdost jste ukázal, zbývá přidat víc fotbalovosti?

Tvrdost jsem měl vždy a tu fotbalovost musím teď natrénovat. V tom jsem nějak nevynikal, ale to doběhnu.

Jak se vám líbí v novém prostředí?

Je tu super město a kluci jsou také v pohodě. Všichni jsou o tři čtyři roky mladší, jsem mezi nimi takový starý dědo, ale umí hrát fotbal. Ukázali to během jarní části. Jsem rád, že jsem tu, a už je to jen na mně, abych jim pomohl.

Trenér Látal má nabírání kondice hodně spojené s běháním, pro vás to ale není nic nového, že?

Byl jsem pod ním v Trnavě a tehdy byla příprava kratší, protože jsme hráli Evropu. Měli jsme tam nějaké běhy, ale pak už byly anglické týdny a nebyl čas tolik trénovat, spíš jen regenerace. Ale ta tvrdá příprava patří k fotbalu a hráčům to může jen pomoct.

Byl pro vás Látal hlavní důvod jít do Olomouce?

Hrálo to roli. Klub dal nabídku, řešil jsem to s manažerem i rodinou a kývli jsme na to i proto, že je to pěkné město. A pamatoval jsem si, že vždycky hráli pěkný fotbal, i to mě sem přitáhlo.

Znáte českou ligu?

Ještě jsem ji nehrál, ale sledoval jsem ji. Předtím jsem byl v Polsku a říká se, že česká je techničtější. Tak uvidíme, jaké to bude v ligových zápasech.