Fotbalový Jablonec míří za teplem bez pěti hráčů kádru

„Mužstvo se bude připravovat poblíž Marbelly na stejném místě jako před dvěma lety,“ řekl mluvčí klubu Martin Bergman.

Hned na úvod však přišly komplikace, protože ve výpravě bude chybět pětice fotbalistů stávajícího kádru. Zdravotní problémy si totiž přivodili kapitán Hübschman, brankář Hrubý i navrátilec z hostování útočník Ikaunieks. Zranění by sice neměla být vážná, ale vyžádají si ještě další vyšetření a léčení, proto tito tři hráči dorazí za svými parťáky do Španělska později. V Jablonci naopak zůstává forvard Nešpor, který kvůli zranění netrénuje od začátku přípravy, a také krajní záložník Pleštil, v jehož případě se jedná o možném přestupu do zahraničí.

Svěřenci trenéra Rady měli v podzimní části se čtrnácti góly nejhorší ofenzivu ze všech ligových celků a složení útočné vozby zůstává stále největším problémem. Po odchodech elitních útočníků Čvančary do Sparty a Doležala do polského Lubinu tak budou ve Španělsku kvůli potížím Ikauniekse i Nešpora na hrot plnohodnotně k dispozici jen mladý Ghaňan Torfiq a Silný, jenž přišel z druholigové Líšně a s nejvyšší soutěží nemá žádné zkušenosti...

„Další příchod do útoku se řeší formou hostování z velké trojky,“ naznačil nedávno majitel klubu Miroslav Pelta možná jednání se Slavií, Spartou či Plzní.

Jablonečtí zakončili v sobotu účast v Tipsport lize výhrou nad Bohemians jabloa ve Španělsku je postupně čekají duely s Lincolnem Red Imps z Gibraltaru a ruskými celky Lokomotivem Moskva a Rostovem.