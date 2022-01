Jablonec si užívá španělské podmínky a chystá se na šampiona Gibraltaru

Na první pohled se jedná o exotického soupeře, ovšem fotbalisté Lincolnu Red Imps se v letošní sezoně evropských pohárů probojovali do stejné fáze jako Jablonečtí, tedy do základní skupiny Evropské konferenční ligy. V ní ale v konkurenci týmů FC Kodaň, PAOK Soluň a Slovan Bratislava nezískali ani bod.

Zimní příprava Program a výsledky prvoligových týmů

Další dva duely na španělském soustředění odehraje po podzimu až čtrnáctý tým české první ligy proti celkům z ruské nejvyšší soutěže Lokomotivu Moskva a Rostovu.

„Myslím si, že to budou náročné zápasy, ale hodně kvalitní. Těšíme se na to, protože s takovými týmy se nehraje každý týden. Teď, jak jsme hráli v evropské skupině, jsme si to zkusili a viděli jsme, že s nimi můžeme hrát vyrovnané partie, i když přáteláky jsou malinko jiné,“ uvedl v rozhovoru pro jablonecký web zkušený levý bek Jan Krob.

Podmínky a hlavně přírodní terén na hřišti v centru poblíž Marbelly, kde Jablonečtí pobývali i před dvěma lety, si Krob hodně pochvaluje.

„Hřiště je nádherné, v lepší kondici než předtím. Z dálky to vypadá jako umělá tráva, takový krásný koberec. Přírodní tráva je přírodní tráva, je to obrovský rozdíl. Líp se na tom běhá, hraje, na suché umělce se to zasekává a drhne, nemá to s fotbalem nic moc společného. Jsme tady letos jako první tým a je to znát. Až my pojedeme za deset dní pryč, tak také bude hřiště vypadat jinak, ale pořád bude hodně kvalitní. V Jablonci bychom se teď na trávu určitě nedostali,“ tvrdí Jan Krob.