Další rána pro fotbalový Jablonec. Kanonýra Doležala loví Lubin

Urostlý fotbalový forvard Martin Doležal se zařadil mezi stálice prvoligového FK Jablonec. Do severočeského klubu přestoupil z Olomouce už před osmi lety - v lednu 2014. Jeho dlouhé jablonecké angažmá teď ale pravděpodobně končí. Doležal má totiž velmi blízko k přestupu do polského celku Zaglebie Lubin.

Oba kluby ale zatím o transakci do pátečního podvečera mlžily, nicméně na Doležalův odchod to vypadá.

„Přišla nabídka a klub ji využil,“ uvedl pro iSport.cz jablonecký trenér Petr Rada, pro něhož byl Doležal dlouhodobě jasným útočníkem číslo jedna.

„Nic hotového není a klub to nebude v tuto chvíli komentovat. Ale pracuje se na tom a je možné, že Martin blízko odchodu je,“ naznačil neurčitě mluvčí jabloneckého klubu Martin Bergman.

Doležal, olomoucký odchovanec, odehrál za Jablonec v první lize 225 zápasů, ve kterých vsítil 69 gólů. Celkem má společně s působením ve své Olomouci v nejvyšší soutěži na kontě 281 duelů a 86 branek.

Díky střeleckým výkonům v Jablonci si vydobyl i starty v českém národním týmu, ovšem letos na podzim se svezl s bídnými výkony celého mužstva. Jablonec sídlí až na 14. místě prvoligové tabulky, čeká ho boj o záchranu, Doležal vstřelil pouze dva góly a zřejmě potřebuje nový impulz. V nejvyšší soutěži ho v jabloneckém týmu na podzim předčil pětibrankový Čvančara, kterého už ulovila Sparta.

V případě Doležalova odchodu do Polska by tak Jablonci do útoku z podzimu zbyli jen Nešpor a mladý Ghaňan Torfiq, které zatím doplňují posila z Líšně Silný a navrátilec z hostování Lotyš Ikaunieks.

Jablonečtí fotbalisté sehrají první zápas zimní přípravy dnes od 13 hodin v Horních Počernicích v rámci Tipsport ligy proti Dukle Praha, utkání vysílá O2 TV Sport. Kdo se objeví na hrotu ofenzivy?