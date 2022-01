Liberec odletěl do Turecka bez záložníka Nečase, Jablonec řeší útok

Kondiční soustředění v přímořském letovisku Lara na předměstí Antalye vyvrcholí v pátek přípravným zápasem proti rumunskému prvoligovému celku Chindia Targoviste a v sobotu 15. ledna se liberečtí fotbalisté vrátí do Česka.

Ještě před odletem si devátý celek nejvyšší soutěže zahrál první zápas zimní přípravy. Na umělé trávě v Liberci-Doubí v sobotu podlehl předposlednímu týmu druhé ligy Chrudimi 0:1. Trenér Kozel nasadil do obou poločasů rozdílné jedenáctky. Liberečtí nevyužili své šance, soupeř rozhodl v 74. minutě po samostatné akci Šplíchala.

„Chtěli jsme, aby si měli možnost zahrát všichni hráči. Nechali jsme odpočívat pouze Rabušice, Gebre Selassieho, Júsufa a Frýdka, který má menší zdravotní problémy,“ řekl asistent trenéra Ivan Kopecký.

„Samozřejmě jsme chtěli zvítězit, ale výsledek pro nás v této fázi není tolik důležitý. Ukázalo se, jak kdo reaguje na první dny přípravy a získali jsme obrázek výkonnosti jednotlivých hráčů. Pro nás je důležité, že se nikdo nezranil a můžeme odjet na soustředění do Turecka.“

Jablonec řeší rozpadlou ofenzivu

Ani fotbalistům Jablonce, až čtrnáctého týmu prvoligové tabulky, se vstup do herní fáze zimní přípravy nepovedl. V sobotu podlehli v Horních Počernicích na úvod Tipsport ligy druholigové pražské Dukle 2:3.

„Každá porážka mrzí. Hlavně v prvním poločase jsme zbytečně nedostupovali hráče a báli se chodit jeden na jednoho. Navíc jak má soupeř šanci, tak ji hned dokáže proměnit a my se s tím pereme,“ zhodnotil jablonecký trenér Petr Rada.

Ten teď má obrovské problémy se složením ofenzivy. Nejlepší podzimní střelec Čvančara odešel do Sparty, zkušený Doležal má namířeno do polského Lubinu a další ostřílený forvard Nešpor je zraněný.

Do útoku tak nyní mají v Jablonci navrátilce z hostování Lotyše Ikauniekse, jenž se proti Dukle uvedl gólem (druhý dal mladý záložník z béčka Nykrín), a nezkušeného Ghaňana Torfiqa. Dnes by se měl poprvé zapojit do přípravy Silný z druholigové Líšně, ale to je vše. Jaká útočná posila pomůže Jablonci v jarním boji o záchranu?