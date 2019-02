Bohemians drtí marodka i před jarem. Ale vše jednou skončí, říká Hašek

„Jenže je potřeba, aby byli všichni k dispozici.“

Tým z Vršovic poctivě odtrénoval soustředění v Turecku, kde odehrál i tři přípravné zápasy. Jenže po návratu začala úřadovat chřipková epidemie.

„Chtěl bych zdůraznit, že naše zdravotní potíže nejsou dílem tréninků, ale špatných okolností. V době, kdy chřipka začala řádit, jsme měli s lékaři týmový mítink na téma, jak jí předejít. Na generálku s Duklou jsme měli osm zdravých hráčů,“ povzdechl si Hašek.

V neděli proti Spartě už dá dohromady základní jedenáctku. Zápas to bude speciální - právě na Letnou totiž v zimním přestupovém období zamířil starší z trenérových synů Martin.

„Jelikož nefiguroval v sestavě Sparty v generálce, tak je velmi málo pravděpodobné, že proti nám nastoupí. Ale byla by to zajímavá konfrontace, protože by se s Filipem potkávali ve středu hřiště,“ řekl Hašek.

Změny v kádru Přišli: Vladislav Ljovin (Jihlava), David Puškáč (Opava), Lukáš Hůlka (Mladá Boleslav), Lukáš Pokorný (na hostování ze Slavie), Kamil Vacek (na hostování z Odense). Odešli: Martin Hašek ml. (Sparta), Dominik Mašek (Mladá Boleslav). Vedení klubu zároveň uplatnilo opci na přestup u Jana Vondry (Sparta) a Jana Vodháněla (Vlašim).

Motivaci ale bude mít zimní posila zelenobílých Kamil Vacek, který do Bohemians zamířil na půlroční hostování z dánského Odense. Ve Spartě strávil velkou část kariéry.

„Je to vlastně náš nejzkušenější hráč. Hrál fotbal v Itálii, Dánsku, Polsku, Izraeli... Jen se potřebuje dostat do herní praxe, protože kondičně je na tom velmi dobře. Až se rozehraje, bude patřit k nejlepším záložníkům v lize,“ má jasno Hašek.

Rovněž na hostování zamířil do Vršovic obránce Lukáš Pokorný ze Slavie, opačným směrem poputuje po skončení jara útočník Júsuf. Nejen kvůli tomu se k týmu připojil David Puškáč z Opavy.

„O Davida se vedl těžký konkurenční boj. Jsem velmi rád, že se ho vedení podařilo získat. V jeho rozhodnutí asi sehrálo roli, že nás v létě opustí Júsuf. Vidina herního vytížení u nás je tedy větší než jinde,“ přemítal Hašek.

Bohužel pro něj Puškáč ještě léčí zranění z listopadu a s týmem začne trénovat nejdříve za 14 dní. Vedení proto jedná o příchodu dalšího útočníka, kterým má být Bahrajňan Mohamad Marhún.

„Martin si ho vyhlédl, my asi měsíc vyjednáváme s jeho klubem. Jsem celoživotní optimista, takže věřím, že se nám ho do konce přestupového období podaří získat,“ uvedl generální ředitel Bohemians Miroslav Držmíšek.

Fanoušky vršovického klubu potěší i příchod nových sponzorů, či plánované zavedení sektorů na stání na stadionu. „Věříme, že tyto kroky pomohou k finančnímu zajištění a ke sportovním úspěchům do budoucna,“ řekl obchodní ředitel klubu Pavel Brož.

V současnosti jsou Bohemians na třináctém místě. Na desáté místo, které zaručuje vyhnutí se skupině o záchranu v nadstavbové části, ztrácí tři body.

„Všechno jednou skončí, tak snad i ty naše lapálie. Proti Olomouci už by měla být většina kádru v pohodě,“ doufá Hašek.