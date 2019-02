Další talent z Bahrajnu. Bohemians dotáhli příchod záložníka Marhúna

„Muhammad Marhún je dalším hráčem z regionu Středního východu, který bude chtít navázat na skvělé představení Júsufa,“ vysvětluje Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která přestup pomáhala zprostředkovat.

Marhúnovi je čerstvě jedenadvacet let, umí hrát na kraji zálohy i pod hrotem. Za národní mužstvo, které donedávna vedl český kouč Miroslav Soukup, zatím nastoupil šestkrát, poslední čtyři starty si připsal na lednovém Asijském poháru.

„Pasuje do výběru hráčů, na něž se dívám. Je to mladý kluk, dostatečně rychlý, šikovný a dostává se do zakončení,“ komentoval pro klubový web čerstvou akvizici trenér Martin Hašek. Marhún se stává šestou zimní posilou Bohemians po Lukáši Hůlkovi, Lukáši Pokorném, Davidu Puškáčovi, Kamilu Vackovi a Vladislavu Ljovinovi.

Aktuálně třináctý klub ligové tabulky by s Marhúnem jistě velmi rád navázal na úspěch s jeho krajanem Júsufem Hilálem, který ke klokanům přišel v létě coby vůbec první bahrajnský fotbalista v Evropě. Na podzim nastřílel pět branek a v zimě ho koupila Slavia, v Bohemians ho pro jarní část sezony nechala na hostování.

„Je dobrou zprávou, že se oba bahrajnští fotbalisté potkají v Bohemians, aklimatizace tak pro Marhúna bude o to jednodušší. Měli jsme možnost vidět ho na vlastní oči, pro českou ligu bude nepochybně obohacením. Navíc se jedná o hráče, který má velkou ambici prosadit se ve fotbalové Evropě,“ dodal Kolář.