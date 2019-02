Proč Bohemians? Trenéru Haškovi vděčím za hodně, řekl Vacek

V Dánsku odehrál na podzim pouhých osm minut, proto Vacek začal řešit svou fotbalovou budoucnost. „Cítil jsem, že nechci, aby můj fotbalový život probíhal jako poslední rok. Proto jsem se rozhodl vrátit do české ligy na hostování, i když to rozhodování nebylo jednoduché,“ uvedl Vacek.

Cítíte, že je pro vás angažmá v Bohemians vysvobozením?

To vůbec. Nelituju, že jsem šel do Vratislavi nebo pak do Odense. Jsem přesvědčený, že jsem si zasloužil víc šancí. Koneckonců to byl jeden z důvodů, proč vedení Odense hostování svolilo. Jak sportovní ředitel, tak trenér mi vyšli vstříc díky mému přístupu. Každý den jsem bojoval o svou šanci. Kdybych takhle pokračoval ještě půl roku, bylo by to pro mě komplikované. Vážím si toho, že Odense vyšlo Bohemians vstříc.

Jak tedy hostování tady vnímáte?

Jsem vděčný za to, kam jsem se v životě dostal. Spousta kluků takové štěstí neměla. Můžu tu stát s hlavou nahoře. Přestože angažmá v Odense nedopadlo úplně podle představ, vím, že mě v životě posunulo. Věřím, že mi tenhle krok bude dávat smysl, až se v létě budeme bavit, co dál.

Jak se těšíte se na atmosféru v Ďolíčku?

Každý, kdo hraje fotbal, che hrát před hezkou atmosférou. Podmínky jsou tu sice skromnější, ale fanoušci to vynahrazují. Věřím, že na fotbal budou chodit rádi a budou vědět, že jsme na hřišti nechali vše. Musíme začít doma vyhrávat. Nechci se mýlit, ale myslím, že kluci tady vyhráli jen jeden zápas.

Nemůže to být tím, že mají Bohemians mladý kádr? Necítíte se se svými zkušenostmi jako mentor?

Kluk, kterému je dvacet let a má to v sobě, může být na hřišti lídr. Nemyslím si, že by bylo vhodné vyhlašovat, že budu lídr a pak by mi to na hřišti nešlo. Bohemka byla vždycky známá tím, že bojuje jako jeden tým a věřím, že budu platnou součástí mužstva.

Stihl už jste tým poznat? Jak vám vyhovuje styl hry?

Bohemians se prezentují vysokým napadáním a velmi agresivní hrou. Já se ještě musím chytnout. Na tréninku se cítím dobře, ale nechci být žádný věštec. Uvidíme, co zápasy přinesou.

Jaké máte cíle? Do prostřední skupiny vám schází tři body.

Tabulka je hodně vyrovnaná, máme těžký začátek ligy. Jak už trenér zmiňoval, v průběhu přípravy bylo hodně komplikací. Z mužstva cítím, že je ohromně pracovité. Když najdeme správnou sestavu, můžeme být nepříjemní pro kohokoliv. A to nejhlavnější – budeme dělat body.

Zmínil jste zdravotní komplikace, na tým dolehla chřipka. Čím to?

Nevím, co se dělo. Já lehl jako první, po mně další kluci. Naštěstí jsem to ustál relativně rychle. Mrzelo mě, že jsem nemohl být na první zápas, protože jsem těšil a trenér mě chtěl taky vidět na hřišti. Na druhou stranu jsem přišel hned na další tréninkový cyklus, takže snad budu v plné síle na Spartu.

Na Letné jste působil. Jak se těšíte?

Už tam není moc kluků, se kterými jsem hrával. Nechci, aby to vyznělo jako klišé, ale na každý zápas se těším stejně. Uvidíme, jak mě přijmou diváci, protože jsem se ke Spartě choval vždycky fér a nějakou práci jsem tam odvedl. Ale takový je život. Je to minulost a teď bojuju za Bohemku.



Tu teď trénuje Martin Hašek, který vás vedl už ve Spartě. Jaký s ním máte vztah?

Když jsem přišel do Sparty, pan Hašek dělal asistenta v béčku. Hodně mi pomohl, abych se po zranění dostal zpátky do hry. Vděčím mu za strašně moc. Po odpoledních a ráno se mnou chodil na individuální tréninky. Díky tomu, jak jsem byl připravený, jsem se hned chytil v kabině. Ukazuje se, že je skvělý trenér. Tréninky jsou opravdu kvalitní, myslím, že už je mám s čím porovnat, mají hlavu a patu. Každý se nějak formuje a on má před sebou velkou budoucnost. Energie na tréninku je evidentní a on má ten dar, že z každého hráče dokáže dostat maximum.

Asi si užijete porci herního času, že?

Odmalička hraju fotbal, protože mě baví. Cítím se fyzicky dobře, to musím zaklepat. Věřím, že co jsem fotbalu dal, v Bohemce ukážu. Opravdu se těším až zase začnu hrát.