Opory i kouč jsou pryč, Budějovice cíle nemění. Chtějí být do desátého místa

Mick van Buren, Vojtěch Vorel, Ondřej Mihálik, Matěj Valenta. To jsou citelné odchody, které v létě počítali na jihu Čech. Všechny však byly avizované, a tak České Budějovice včas posilovaly. Ofenzivu vyztužili Tomáš Zajíc s Romanem Potočným z Baníku Ostrava, ze Slovenska dorazili Jakub Švec a Jakub Grič, zajímavě se jeví navrátilci z hostování Martinové Janáček a Sladký.

„Potočný umí být produktivní a nebezpečný, Zajíce chceme probudit. Švec je rychlostní hráč, Grič má podobný styl jako Valenta,“ okomentoval hlavní posily trenér Jozef Weber, který po sezoně nahradil Davida Horejše.

S kádrem je nový kouč spokojený. Nadále se řeší návrat stopera Ishaku Kondy, jehož doklady jsou na Ministerstvu vnitra v Praze a dál se čeká, kdy se připojí zpátky k týmu. Pokyny mu na dálku udílí kondiční trenér. Jeho místo zaujal David Broukal z Vlašimi. V kádru není ani jeden hráč na hostování. „To se mi stalo poprvé v kariéře,“ pousmál se Weber. Mužstvo tvoří i osm odchovanců v širším týmu.

Příliš trenéra naopak netěší ostrý los jeho celku v úvodu sezony. Dynamo hraje v neděli na hřišti Pardubic, pak přivítá Spartu a Slovácko, jede do Liberce a bude hostit Plzeň. „Máme těžký los, ale popereme se s tím. I lehký los může být ošidný. Nezačneme panikařit, když to po pěti kolech nepůjde,“ ujistil.

Jihočeši by chtěli minimálně vyrovnat loňské umístění, kdy skončili na desáté příčce. „Nechceme mít starosti se záchranou. Ale třeba budeme i výš,“ přidal kouč.

Přestupy v lize léto 2022

Rozpočet klubu se pohybuje mezi 70 a 80 miliony korun, je podobný jako loni. Z týmu už nikdo odcházet nebude, jen brankář Daniel Kerl bude hostovat v druholigovém Třinci. Dynamo využije B tým, který postoupil do třetí ligy.

České Budějovice podpořily letní výsledky, kdy ze šesti soubojů hned pět vyhrály. Zaujal triumf nad bundesligovým Augsburgem. „Je to jen příprava, ale výsledky ukazují, že máme kvalitu a v kabině dobrou partu,“ zamyslel se kapitán Martin Králik.

Dynamo loni jako jediný ligový tým venku nevyhrálo. Změnit to bude chtít hned na úvod v Ďolíčku, kde své domácí zápasy hrají Pardubice. „Dostávali jsme laciné góly, to musíme změnit. Je třeba být zodpovědnější a někdy to ukopat na 1:0,“ zavelel.