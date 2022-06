Zajíc se chce v Budějovicích nastartovat: Mám velkou motivaci dávat góly

Zajíc strávil většinu kariéry ve Slovácku, odkud předloni přestoupil do Baníku Ostrava. Tam působil jednu sezonu, pak zamířil do polského Zaglebie Lubin, kde však moc příležitostí nedostával.

V novém působiště se od vás budou čekat góly. Co si od angažmá slibujete vy?

Od útočníka se branky očekávají vždycky. Věřím, že v tabulce skončíme co nejvýše a já k tomu pomohu vstřelenými góly.

Zvažoval jste dlouho nabídku z jihu Čech?

Dlouho ne. Hned jako první mi po konci minulé sezony volal trenér Jozef Weber. Budějovice mi vycházely jako nejlepší volba, i když jsem měl ještě jiné nabídky.

Sám nový kouč tvrdil, že by vás chtěl nastartovat. Berete to podobně?

Určitě. V Polsku jsem skoro nehrál, takže mám velkou motivaci opět hrát a dávat góly.

Weber zároveň naznačil, že uvažuje také o variantě rozestavení na dva útočníky. Vyhovuje vám to?

Těžko říct. Na dva útočníky jsem skoro nikdy nehrál. Ale mohlo by to pro mě být lepší. Uvidíme, co trenér vymyslí.

Se spoluhráči jste se poprvé potkal v pondělí. Jaké byly vaše první pocity?

Skvělé. Všichni jsou milí a pozitivně naladění. Pozdravili jsme se i s majitelem. První den byl příjemný. Provedl mě bývalý spoluhráč Patrik Hellebrand, který se hned hlásil, že když budu něco potřebovat, že se o mě postará.

Vybavíte si za Slovácko či za Baník nějaký zápas proti Budějovicím?

Je to paradoxní, ale většinou jsem proti Budějovicím z nějakého důvodu chyběl. Jen jednou si pamatuji, že s Baníkem jsme tady prohráli 0:1 gólem někdy ke konci zápasu.

V Polsku jste uplynulý rok skoro nehrál, v Ostravě se tolik neprosadil. Nejlepší roky jste zatím zažil na Slovácku, ne?

To je pravda. V Baníku jsem dal v předminulé sezoně osm gólů, ale mohlo jich být víc. Doufám, že příští sezona bude má nejlepší v kariéře.