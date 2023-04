Baník o záchranu, Budějovice v naději. Před nadstavbou už jen jemné posuny

V neděli kolem sedmnácté hodiny se tabulka Fortuna ligy rozdělí na tři části.

První až šestý tým pořadí se utkají ve skupině o titul, o který reálně bojují jen Slavia se Spartou.

„My jsme z toho venku, musíme co nejdřív potvrdit třetí místo,“ prohlásil plzeňský trenér Michal Bílek po středeční porážce na Spartě. Obhájce titulu na Spartu i Slavii ztrácí devět bodů, ve hře jich je do konce sezony už jen osmnáct.

Skupina o titul Jistí účastníci: Slavia, Sparta, Plzeň, Bohemians, Slovácko Nejistý účastník: Olomouc Teoretická naděje: Liberec Liberec musí porazit Spartu, Olomouc prohrát s Baníkem a zároveň musí Liberec smazat manko deseti branek ve skóre.

Dalšími účastníky elitní šestky jsou Bohemians, Slovácko a s největší pravděpodobností jím bude i Olomouc. Tu může teoreticky přeskočit už jen sedmý Liberec.

Před závěrečným dějstvím ztrácí na Sigmu tři body. Vzájemná utkání, která v případě bodové rovnosti o pořadí v tabulce základní části rozhodují, jsou vyrovnaná (1:1 a 2:2). Pro Olomouc vedle tříbodového náskoku mluví i výrazně lepší skóre.

Aby se Liberec přes svého protivníka dostal, musel by například Spartu porazit o šest branek a Olomouc by musela doma s Baníkem prohrát aspoň o pět gólů.

Pokud se bláznivá teorie nevyplní, Liberec bude bojovat v prostřední skupině s Hradcem Králové a Mladou Boleslaví, které už nemohou klesnout do skupiny o záchranu. Čtvrtým účastníkem bude Jablonec, nebo České Budějovice.

Prostřední skupina Jistí účastníci: Hradec Králové, Mladá Boleslav Nejistí účastníci: Liberec, Jablonec Teoretická naděje: České Budějovice Budějovice potřebují zdolat Pardubice a zároveň porážku Jablonce na Bohemians.

Prostřední skupina je nejméně atraktivní, jde v ní jen o finanční prémii milion korun a nasazení do 3. kola domácího poháru.

Sedmý tým v pořadí se utká s desátým, osmý s devátým na dvě utkání doma venku. Vítězové pak hrají opět na dvě utkání o konečnou sedmou příčku.

Jablonec teoreticky ještě může hrát o záchranu. A to v případě, že v závěrečném dějství podlehne na Bohemians a České Budějovice porazí Pardubice.

Jablonec má tříbodový náskok, ale horší skóre ze vzájemných zápasů, což je kritérium, které by rozhodovalo, pokud by oba týmy celkově nasbíraly stejně bodů. Jablonec na podzim doma Budějovice zdolal 3:0, ale před týdnem na jihu Čech podlehl 1:5.

Pokud by se České Budějovice do prostřední skupiny na poslední chvíli protlačily, byla by to pro ně „výhra v jackpotu“. Jsou totiž jen jediný bod od barážové příčky.

Skupina o záchranu Jistí účastníci: Ostrava, Brno, Teplice, Pardubice, Zlín Nejistý účastník: České Budějovice Teoretická naděje: Jablonec

Bodově nastejno jako Dynamo je na tom Baník Ostrava, ale ten už uniknout ze skupiny o záchranu nemůže.

Pokud by po 30. kole měly Jablonec, Budějovice a Baník shodný počet 35 bodů, v minitabulce vzájemných zápasů na tom nejlíp bude jihočeský tým. Pokud se bodově srovná Jablonec a Baník, lepší vzájemné duely má severočeský klub.

Jistými účastníky skupiny o záchranu vedle Baníku jsou Brno, Teplice, Pardubice a Zlín. Doplní je Budějovice, nebo Jablonec.

Body nasbírané v základní části se všem započítavají, hraje se jednokolově podle předem daného losu. Nejslabší sestupuje, další dva nejhorší týmy čeká baráž s druhým a třetím mužstvem druhé ligy.